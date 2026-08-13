Habló la mujer que fue madre a los 62 años: "Pensé en mi felicidad"

Mabel atravesó la menopausia y recurrió a un tratamiento de fertilidad con donación de óvulos. David, su hijo, nació por cesárea en San Nicolás.

Mabel se convirtió en la mujer argentina de mayor edad en convertirse en madre.

Mabel tiene 62 años y acaba de convertirse en mamá por primera vez . David nació por cesárea en el Hospital San Felipe de la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, pesó 2,750 kilos y, según contó la mujer, se encuentra sano. Después del parto, contó cómo fue el proceso que le permitió cumplir un deseo que mantuvo durante décadas.

La mujer había atravesado la menopausia muchos años atrás, pero eso no hizo que abandonara su deseo de ser madre. Por eso, decidió buscar una alternativa médica y recurrió a un tratamiento de fertilidad con donación de óvulos. “Yo sabía lo que me faltaba: ser madre” , resumió en declaraciones a Diario EL NORTE.

Mabel contó que durante años mantuvo la esperanza de que algún día podría tener un hijo. “Yo hace muchísimos años quedé menopáusica, pero siempre tuve el deseo de ser madre”, explicó en diálogo con el medio de San Nicolás. También aseguró que la fe ocupó un lugar importante durante ese tiempo: “Soy de mucha fe, así que oraba, ponía la mejor energía y aparte sentía, sentía en mi corazón que iba a ser madre ”.

Con esa convicción, decidió pedir un turno en un instituto de Rosario con el doctor Matías Colabianchi. Allí inició el tratamiento que finalmente permitió el embarazo. Como ya no contaba con óvulos propios, se utilizó uno de una donante joven para formar un embrión que luego fue transferido a su útero.

La mujer dio a luz a su primer hijo a los 62 años después de atravesar un embarazo sin complicaciones.

En diálogo con ese medio, Colabianchi explicó que la edad de la mujer que aporta el óvulo no debe confundirse con la de quien lleva adelante el embarazo. También señaló que, antes de la transferencia, se realizaron estudios sobre el embrión para intentar que el procedimiento fuera lo más seguro posible.

Según el especialista, los análisis de Mabel dieron buenos resultados y el embarazo avanzó sin complicaciones. La propia mujer recordó esa etapa con emoción: “Llevé un embarazo hermoso. Estoy muy feliz”.

“Pensé en mi felicidad”: la decisión de Mabel a los 62 años

Mabel también habló sobre las posibles críticas que podía generar su decisión de buscar un embarazo a los 62 años. Aseguró que nunca permitió que la opinión de los demás definiera lo que quería hacer. “Pensé en mi felicidad”, sostuvo.

“Porque si uno piensa en el qué dirán, no hacés nada y llegás a ser una persona infeliz toda tu vida”, agregó. Para ella, tomar la decisión implicó animarse a buscar aquello que quería sin darle prioridad a las opiniones ajenas.

David nació durante la mañana del miércoles en el Hospital San Felipe y, después de la cesárea, permaneció de manera momentánea en Neonatología mientras Mabel se recuperaba. Pese a haber esperado este momento durante tantos años, la mujer reconoció que todavía le cuesta entender que finalmente tiene un hijo.

Cuando le preguntaron si era consciente de lo que había ocurrido, respondió: “No, no me doy cuenta”. Y agregó: “Todavía no me doy cuenta de que ese niñito que está ahí es mío”.

Qué explicó el médico sobre el embarazo de Mabel

Colabianchi también brindó detalles sobre el procedimiento y explicó al medio de San Nicolás que haber atravesado la menopausia no impide por sí solo llevar adelante un embarazo. En el caso de Mabel, la utilización de un óvulo donado permitió formar el embrión que después fue transferido a su útero.

El especialista señaló que con el paso de los años disminuyen las posibilidades de embarazo y que la edad puede aumentar el riesgo de algunas complicaciones durante una gestación, como la preeclampsia, la diabetes gestacional y el bajo peso al nacer. Según explicó, Mabel no presentó esas complicaciones durante el embarazo.

Ahora, con David junto a ella, Mabel disfruta de una etapa que esperó durante gran parte de su vida. “Mi felicidad es ser madre, ya está, lo logré. Son bendiciones”, afirmó.

Al cerrar la entrevista, volvió a destacar el papel que tuvo la fe en su historia. “Gracias a Dios, porque sin fe nada se logra”, dijo.