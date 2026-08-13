INDEC: la inflación de julio fue del 2,1% en el país

Los precios al consumidor acumularon un alza de 19,3% en el año.
Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación del mes de julio que se ubicó en 2,1%.
De acuerdo a lo informado, se registra un alza de 33,8% en la comparación interanual y un aumento acumulado de 19,3% en lo que va del año.
Las consultoras privadas anticipaban una variación cercana al 2%, en un mes marcado por aumentos estacionales, servicios y el movimiento de precios durante las vacaciones de invierno.
“Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo. Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal y de equilibrio financiero como el que tenemos. Esto permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión. Entonces, es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, minutos antes de conocer el número de la inflación.
Cabe recordar que la inflación de junio había sido del 1,9% en el país y en el primer semestre sumó 16,8%.
Asimismo, el INDEC señaló que un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 36,1% a nivel interanual.
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