Asesinaron a una activista trans en su departamento: qué reveló la autopsia

Los investigadores confirmaron que faltaban cosas de su casas, y se conoció cuál es la principal sospecha.

La activista trans tenía 47 años y fue hallada sin vida en el barrio La Sexta de Rosario.

Hay gran conmoción en la comunidad LGTBQ+ , luego de conocerse que una mujer trans fue encontrada muerta en un departamento. Según los primeros testimonios incorporados a la investigación, también escucharon a una mujer pedir auxilio.

El hallazgo del cuerpo de la activista, identificada como Gabreila Denisse Banach , ocurrió el martes cerca de las 23 horas, después de que vecinos del edificio ubicado en Cerrito al 600 - en la ciudad de Rosario -escucharan una discusión y gritos.

Ante el aviso al 911, efectivos policiales llegaron al lugar. Como nadie respondía desde el departamento del tercer piso, los agentes ingresaron por la fuerza y encontraron a Banach desvanecida. Minutos después, los médicos confirmaron que estaba muerta.

Al revisar el cuerpo de Banach, los profesionales detectaron golpes en la cara y heridas en las piernas.

Qué reveló la autopsia de la mujer trans hallada muerta en Rosario

La autopsia realizada este miércoles en el Instituto Médico Legal determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo.

Ahora se esperan los resultados de estudios complementarios que permitirán establecer con mayor precisión el horario y las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El fiscal a cargo del caso, Rodrigo Urriticoechea, maneja como hipótesis principal la de un travesticidio. Entre los detalles que se investigan, se observó que en la vivienda faltaba un televisor y el dormitorio había sido revuelto. Un dato clave para la mecánica del hecho es que la puerta del departamento habría estado cerrada con llave.

Vecinos de la zona declararon haber escuchado gritos procedentes del departamento tanto el domingo como el lunes, tras lo cual no se volvieron a percibir ruidos ni se vio movimiento por parte de Gabriela.

El fiscal solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad del área y la toma de testimonios adicionales para lograr la identificación del responsable, quien por el momento continúa prófugo.

Quién era Gabriela Banach

Banach era referente del colectivo LGBTIQ+ de Santa Fe y había participado en distintas iniciativas vinculadas con los derechos de la población trans.

El diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, expresó su pesar por el crimen y recordó el trabajo que había realizado junto a Banach en proyectos legislativos relacionados con el acceso a la vivienda para personas trans.

“Gabriela no llegó a ver convertidos en ley los proyectos por los que tanto trabajó”, señaló Del Frade. Entre las iniciativas que impulsaron juntos mencionó el proyecto de Cupo Trans en Viviendas Sociales, el Índice de Vulnerabilidad Habitacional y el Programa de Acceso Integral al Hábitat para Personas Trans.

El legislador también contó que pocos días antes del crimen Banach había participado de un relevamiento sobre la población trans. “Exigimos el esclarecimiento de su muerte y que se haga justicia”, sostuvo Del Frade al despedirla.

El crimen de Gabriela generó un fuerte reclamo de la comunidad trans y LGBT, que denuncia la falta de políticas públicas con perspectiva de diversidad y exige que el caso sea considerado un crimen de odio. “La muerte de Gaby se podría haber evitado con contención estatal y políticas integrales”, expresó su amiga Michelle, señalando la ausencia de respuestas en materia de salud, vivienda y acompañamiento.

En las últimas horas se realizaron concentraciones en distintos puntos de la ciudad y se convocó a una movilización mañana jueves a las 11:30 en Plaza San Martín, donde organizaciones sociales y de diversidad reclamarán justicia y el esclarecimiento del crimen.