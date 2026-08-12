La faceta solidaria y desconocida de Jorge Messi vinculada a la salud pediátrica en Rosario

A pocos días del fallecimiento de Jorge Messi , padre de Lionel Messi , se conoció una faceta de su vida que mantuvo durante años lejos de la exposición pública. El empresario impulsó de manera discreta un proyecto destinado a fortalecer la atención médica de niños que necesitaban un trasplante y, según el testimonio de un especialista, no se limitó a financiar la iniciativa: también participó personalmente de su organización.

La historia fue revelada por Juan Di Santo , médico hematólogo pediatra, durante una entrevista con Reynaldo Sietecase en La inmensa minoría, por Radio con Vos. El profesional relató cómo surgió el proyecto y destacó especialmente el compromiso que tuvo Jorge Messi para hacerlo posible.

Todo comenzó luego de que el padre del capitán de la Selección argentina conociera algunas de las dificultades que atravesaba la salud pública pediátrica en Rosario. A través de la Fundación Leo Messi, se puso en contacto con profesionales del área para conocer de primera mano cuáles eran sus necesidades. A partir de esas conversaciones, surgió una propuesta de formación profesional continua junto al equipo especializado en trasplantes pediátricos del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona , uno de los centros de referencia internacional en esta materia.

Según explicó Di Santo, la iniciativa en sus comienzos contemplaba la capacitación de los principales responsables del sector, pero Jorge Messi decidió ampliar el alcance para que pudiera involucrar a todo el equipo: "Al principio la formación era sólo para el jefe y subjefe del sector, pero Jorge lo hizo como más abarcativo", comenzó contando el médico.

La capacitación incluyó a profesionales de distintas áreas vinculadas con los trasplantes pediátricos. "Este proyecto de capacitación y actualización incluyó a todos los integrantes del equipo, hematólogos, pediatras clínicos, enfermeros y a los hemoterapistas que están encargados de la movilización y manipulación de la médula ósea".

Aportes, más allá de lo económico: estar presentes y acompañar

De acuerdo con el especialista, el aporte de Jorge Messi fue mucho más allá del aspecto económico. Su participación fue constante durante todo el proceso y estuvo pendiente de que cada detalle necesario para concretar las capacitaciones estuviera resuelto: "Él no solamente brindaba apoyo económico, sino que se ocupaba personalmente de todos los detalles", aseguró Di Santo.

En ese sentido, el médico explicó que Jorge se encargaba de mantener el contacto con el equipo de Barcelona y coordinar diferentes aspectos de las estadías de los profesionales argentinos: "Hablaba con todo el equipo del Vall d'Hebron, coordinaba las rotaciones, se encargaba de los traslados, alojamientos, de todas las cuestiones administrativas, que son muchas, y siempre estuvo presente, preocupado por el bienestar de cada uno de los profesionales que iban durante meses a Barcelona".

La participación de la familia de Lionel Messi

El compromiso, según el relato del especialista, tampoco quedó limitado a Jorge Messi. Su familia tuvo una participación directa en distintas instancias del proyecto y acompañó a los profesionales durante sus viajes: "Su familia participaba en esto, le ponían el cuerpo al proyecto. A mí me ha tocado viajar y estaba uno de sus hijos esperándome en el aeropuerto, trasladándome, siempre pendiente de cuáles eran las necesidades que teníamos", contó Di Santo.

El objetivo final de Jorge Messi, sin embargo, no era simplemente que los médicos rosarinos adquirieran nuevos conocimientos en Barcelona. La intención era que esa experiencia pudiera multiplicarse y regresar a Rosario para fortalecer la atención de los pacientes: "Jorge no quería que fuéramos sólo a capacitarnos, él quería que todo ese conocimiento vuelva a Rosario, y que todo este equipo fuese un vehículo para poder transmitir el conocimiento a otros profesionales, y que lo pudiésemos aplicar en niños que requieran este tipo de tratamiento y que no tengan sin cobertura social".

La historia volvió a poner en primer plano una faceta poco conocida de Jorge Messi: su decisión de acompañar de manera silenciosa un proyecto sanitario que buscaba mejorar las posibilidades de atención de niños sin cobertura social. Un gesto que, de acuerdo con el testimonio de quienes participaron, estuvo marcado no sólo por el aporte económico, sino también por una fuerte implicación personal.