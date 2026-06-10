Apartaron a un funcionario del Ministerio de Salud por irregularidades en los pagos del Recupero Financiero

El Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén detectó en una nueva auditoría irregularidades en la tramitación de pagos en el área de Recupero Financiero. A causa de ello, apartaron a la persona a cargo del área como medida inmediata. Se trata de controles que se realizan en todas las áreas de la cartera de salud de manera habitual y periódica.

Además de apartar al responsable de área, se han establecido formalmente los mecanismos legales necesarios para garantizar la devolución del dinero afectado, resguardando así el patrimonio del Estado.

Desde la cartera sanitaria adelantaron que la investigación continúa abierta y en pleno desarrollo, “con el fin de detectar y sancionar eventuales nuevas irregularidades de este tipo”.

Desde la subsecretaría de Administración Sanitaria se emitió además una disposición que refuerza los mecanismos de auditoría en todo el ministerio, sumándose a los controles existentes que permitieron detectar estas irregularidades.

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El Gobierno de la Provincia del Neuquén aseguró que tiene un compromiso inquebrantable con la transparencia y el control estricto de los fondos públicos. Y, al igual que el resto de la administración pública provincial, el ministerio de Salud tiene tolerancia cero frente a este tipo de conductas, involucren a quien involucren en todos los estamentos administrativos.

Al concluir los procedimientos en curso se actuará de forma inmediata con todas las medidas administrativas -sumarios- y judiciales que correspondan contra cada uno de los responsables.

Descubrieron que el personal otorgó más de mil turnos médicos de forma clandestina

Una auditoría interna realizada en el Hospital Horacio Heller de Neuquén detectó irregularidades en la entrega de turnos médicos durante el año 2025. Según los resultados preliminares, más de mil turnos fueron otorgados fuera del horario oficial de apertura de agendas, lo que generaba situaciones de inequidad para los pacientes que aguardaban en largas filas para acceder a la atención.

La directora del hospital, Erika Méndez, explicó que la investigación se realizó al analizar el funcionamiento del sistema de turnos durante 2025. El relevamiento arrojó que, de un total de 34.854 turnos entregados, alrededor de 1.100 se asignaron en horarios en los que el sistema no debería haber estado habilitado para ese fin.

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De acuerdo con la funcionaria, esta situación permitió identificar un problema interno en la forma en que se gestionaban los turnos. “Nos encontramos con que se estaban dando turnos fuera del horario estipulado de apertura de agendas. Eso nos indica que había una falla del sistema o que el personal que tenía acceso no estaba cumpliendo con el régimen horario establecido”, explicó en diálogo con LU5.

La revisión surgió en el marco de una serie de auditorías internas impulsadas por la actual gestión para analizar el funcionamiento de distintas áreas del hospital. Méndez explicó que, al revisar las estadísticas del sistema informático, se detectó que varios turnos se habían asignado durante fines de semana o en horarios previos a la apertura oficial de las agendas, fijada a las 7 de la mañana.

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Según detalló, el propio sistema permitió identificar qué usuarios habían accedido a la plataforma en esos momentos. “Fue sencillo verificarlo porque pudimos comparar la cantidad de turnos que no se podían dar con los que efectivamente se otorgaron fuera de horario”, indicó.

Aunque la directora aclaró que no se pudo comprobar la venta de turnos, reconoció que la situación generaba un fuerte perjuicio para los pacientes. “No puedo asegurar que se vendieran turnos porque no lo hemos podido detectar en el momento en que sucede, pero sí encontramos una irregularidad clara en la forma en que se estaban otorgando”, explicó.