José Chatruc se cansó y rompió el silencio por su separación de Sabrina Rojas

Sin críticas ni reproches, José Chatruc habló en Sálvese Quien Pueda y analizó la ruptura de su vínculo junto a Sabrina Rojas.

José Chatruc habló por primera vez públicamente sobre su separación de Sabrina Rojas y, lejos de esquivar el tema, se refirió con sinceridad al momento que atraviesa. El exfutbolista fue entrevistado en Sálvese Quien Pueda ( América TV ) y respaldó las declaraciones que la actriz había realizado previamente sobre el final de la relación.

La ruptura sorprendió a quienes seguían el vínculo entre Chatruc y Rojas, aunque el exdeportista dejó en claro que no existe intención de generar una polémica alrededor de la separación. Por el contrario, destacó los buenos momentos que compartieron y aseguró que ambos lograron mantener un vínculo afectuoso pese a haber tomado caminos diferentes .

Consultado sobre cómo se encuentra después del final de la relación, José Chatruc fue directo : “Estoy bien. Ya hablamos, habló ella y simplemente comparto todo lo que dijo. Son momentos difíciles, obviamente, cuando las cosas no funcionan como uno quería”.

José Chatruc habló de su vínculo actual con Sabrina Rojas

Durante la entrevista, el exfutbolista también se encargó de remarcar que el final de la pareja no implica borrar todo lo vivido. Chatruc valoró especialmente los recuerdos que construyeron durante el tiempo que estuvieron juntos y sostuvo que todavía existe una buena relación entre ambos: “La pasamos muy bien, tenemos un lindo recuerdo y ahora, por supuesto, quedamos con una relación muy linda. Ella sabe que puede contar conmigo para lo que sea”, aseguró.

Sus palabras marcaron una postura alejada de cualquier enfrentamiento. Aunque la pareja decidió separarse, Chatruc dejó en claro que conserva cariño por la actriz y que está dispuesto a acompañarla si lo necesita.

La distancia y el trabajo, entre las razones de la separación

Uno de los momentos más destacados de la conversación se produjo cuando José Chatruc explicó qué factores pudieron influir en el desgaste de la relación. En ese sentido, mencionó la distancia y sus compromisos laborales como algunas de las circunstancias que terminaron afectando el vínculo: “La distancia, el Mundial, yo tuve mucho trabajo, también con poca batería y eso también a veces afecta”, explicó.

El exfutbolista reconoció así que, aunque existía un sentimiento importante entre ambos, durante los últimos tiempos también aparecieron situaciones que generaron dificultades y desencuentros: “Por ahí hubo algún desencuentro y lo más maduro en esta altura de nuestra vida por ahí es, como ella dijo en su programa, por ahí no perder tiempo y mirar para adelante”, cerró.

De esta manera, José Chatruc confirmó públicamente la separación de Sabrina Rojas y eligió poner el foco en la etapa que comienza para ambos. Sin críticas ni reproches, el exdeportista habló de un vínculo que tuvo buenos momentos, pero que finalmente no logró sostenerse ante los cambios y las circunstancias que atravesaron como pareja.