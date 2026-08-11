Ekaterina Ojeda contó detalles de su encuentro con Mauro Icardi y la charla que tuvo con Wanda Nara.

La modelo brindó una entrevista en la que dio nueva información acerca de la polémica que la tuvo como protagonista hace algunas semanas.

A semanas del escándalo que la vinculó con Mauro Icardi y la China Suárez , Ekaterina Ojeda volvió a aparecer públicamente y decidió contar su versión sobre lo ocurrido tras las supuestas agresiones físicas que recibió por parte de la actriz. Además, la modelo reveló detalles del encuentro privado que tuvo con Wanda Nara después de que su nombre quedara en el centro de la polémica en los medios de comunicación.

Tras haber sido señalada por un supuesto acercamiento con Icardi en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires, situación que habría generado tensión con la China , Ekaterina fue invitada al programa Desencriptados, donde recordó cómo conoció al futbolista y qué ocurrió aquella noche. También habló de la charla que mantuvo con Wanda Nara

Durante la entrevista, Ekaterina Ojeda explicó que había ido a comer con una amiga y luego se dirigió al famoso boliche Tequila, donde tenía su primera fecha de trabajo: “Vamos a comer con una amiga, nos pasamos a Tequila porque yo estaba trabajando en ese momento y era mi primera fecha”. Según su versión, fue Mauro Icardi quien comenzó a mostrar interés en ella: “Él me empieza a mirar, me empieza a ojear, me sonríe, me hace gestitos para que vaya”.

En ese momento, la modelo que hizo un video con un palito para la China Suárez, aseguró que la situación cambió cuando llegó la actriz y pareja del futbolista: “Después llega ella, ve la situación y empieza a estar más cerca de él”. Ojeda recordó que luego el futbolista se acercó y le hizo un comentario sobre su apariencia: “Él se acerca y me dice algo como que era la chica más linda que había visto, que quería que me quede y yo me quería ir”.

Luego describió el momento en el que, según su relato, Icardi intentó acercarse para besarla: “Ahí es como que me rodea la cintura y me intenta dar un beso. Yo lo iba a saludar para irme, pero él iba derecho al gol y le pifió”.

Su charla con Wanda Nara

Más allá de aquella situación, Ekaterina Ojeda sorprendió al revelar que posteriormente tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Wanda Nara: “Me escribió su agencia, una de sus bookers. Me propuso trabajar juntas y después la terminé conociendo a ella”. Según contó, se reunió en dos oportunidades con la empresaria y pudieron hablar sobre lo ocurrido: “La vi dos veces, ya que nos juntamos, charlamos”.

Un poco de dignidad Eka no? pic.twitter.com/O3n6ak77bO — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 11, 2026

Al describir su primera impresión de Wanda, Ojeda aseguró: “Ella es un poco imponente con las palabras, viste que hay personas que te dicen algo y vos te lo creés”. Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Ekaterina contó qué le habría dicho la empresaria durante aquella conversación privada.

“Me dijo que nunca lo había visto actuar así a Mauro, que a ella jamás le sacaba la mirada y que le parecía muy loco que esté con la China y que esté mirando a otras”, relató. Según la modelo, Wanda también le aseguró que nunca había considerado a Icardi “un mujeriego”: “Me dijo que ella jamás lo vio como mujeriego, que él era muy atento con ella, todo el tiempo arriba y súper exclusivo, que es lo que corresponde”.

En ese sentido, Ojeda explicó que Wanda habría quedado sorprendida al conocer su versión de los hechos: “Jamás hubiese pensado que él actuara así estando de novio, que le sorprendió mucho y que pensó que era mentira hasta que yo fui con mi amiga a su casa y le contamos y vio nuestra complicidad, porque se nota cuando uno miente”. Finalmente, Ekaterina reveló un detalle particular de aquella reunión privada con la empresaria: “Me recibió en la casa, tomamos mates y comimos Rumbas”.