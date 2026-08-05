Wanda Nara llegó a la Argentina y contó que Icardi la amenazó con que le "esperaba lo peor de lo peor"

La empresaria habló con la prensa en el aeropuerto tras volver de Italia a días del escándalo con su expareja Mauro Icardi. Qué dijo.

Wanda Nara logró regresar a la Argentina junto a las hijas que tuvo con Mauro Icardi , tras una importante guerra fría con el jugador debido a que no accedía a firmar papeles que permitían el regreso al territorio nacional. Junto a ellos, también regresaron los hijos que tuvo en la relación con Maxi López .

Aterrizada en el país, Wanda habló con el programa Desayuno Americano y cruzó a Icardi días después de lo vivido en el país europeo con el robo de documentación en su casa de Milán .

“Con la resolución sentí alivio, tranquilidad. Cuando la jueza italiana hizo esa resolución me largué a llorar. Me desplomé. Era impensado”, expresó sobre la resolución de la Justicia italiana.

Cuando le preguntaron si les parecía sorpresivo la actitud del futbolista, la empresaria apuntó: “No me sorprende. Él lo dijo públicamente y en mensajes que están en la causa penal: que me iba a hacer la vida imposible y que me esperaba lo peor de lo peor”.

Por otra parte hizo referencia sobre el alcance que tuvo el escándalo en sus hijos: "En estas vacaciones generó mucha angustia. Las psicólogas de mis hijas, que también estaban de vacaciones, tuvieron que acompañarlas. Fue muy difícil”.

“Había una resolución que mis hijas se enteraron por las amigas. Él fue muy claro: cuando yo pedí que el papá firmara el pasaporte, dijo: ‘De ninguna manera. Quiero que se queden en Italia. Las voy a anotar en el colegio y van a ser deportadas a Turquía’. Es una locura”, contó Wanda con indignación.

Para cerrar cuestionó a Icardi y dejó en claro que necesita ayuda profesional: “No está menos violento”.

WANDA YA ESTÁ EN EL PAÍS: "NO HUBO COLABORACIÓN DE MAURO"



"Mis hijas están muy afectadas"@luisbremer @AmericaTV pic.twitter.com/IC0KzwGNTs — Desayuno Americano (@desayunook) August 5, 2026

Cómo era el permiso de la Justicia para traer a sus hijas pese a la negativa de Mauro Icardi: qué dice el expediente

En sus redes, la modelo confirmó que una jueza italiana autorizó a sus hijas a regresar a la Argentina sin la firma de Mauro Icardi, que se negó rotundamente a que les hicieran un nuevo pasaporte.

La noticia llegó luego de varios pedidos hacia el rosarino, que ya tenía pensada una vida con Francesca e Isabella en Italia, donde estaría su futuro deportivo.

Los detalles del caso

“Se hizo justicia. Tendrán solo la firma de la madre para obtener el pasaporte que les ‘robaron’”, escribió Wanda Nara con alegría en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Fueron semanas de mucha angustia para la conductora, quien dio a conocer el robo en su casa de campo luego del partido entre la Selección argentina y España en la final del Mundial 2026.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos. Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos”, expresó el domingo 19 de julio.

La reacción de Mauro Icardi

Mauro Icardi también habló en sus redes tras conocerse la noticia. Sostuvo que sus hijas eran “niñas felices” cuando estaban con él diariamente y que luego pasaron a vivir “bajo una exposición permanente” cuando fueron “alejadas” de su lado. “Los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como ‘rotas psicológicamente’ y con un lenguaje de adulto implantado por su madre”, lanzó.

El rosarino también indicó que ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas: “Ninguna estrategia judicial, mediática o personal debería estar por encima de su bienestar”. Por último, disparó: “Y cuando del otro lado dicen que extrañan su país o su vida en Argentina, no olvidemos un principio jurídico básico: no podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Los padres también tenemos derechos”.

Wanda Nara debería aterrizar en Buenos Aires este fin de semana, ya que el lunes 3 sus hijas tienen que presentarse en el colegio a su primer día de clases. Las nenas van a una escuela internacional -ubicada en La Lucila-, por lo que el ciclo lectivo arranca después de mitad de año. Allí también asisten las chicas de Evangelina Anderson y Matilda Salazar.