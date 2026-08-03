Wanda Nara respondió a un usuario que publicó una foto suya que no la favorece: "Amo mi cuerpo".

La modelo y empresaria fue objeto de críticas en las últimas horas y salió a responder con todo.

Como es su costumbre, Wanda Nara volvió a estar en el centro de la polémica después de que una foto suya en bikini comenzara a circular en las redes sociales y generara todo tipo de comentarios sobre su físico.

Lejos de quedarse callada, la modelo y empresaria decidió responder desde su cuenta de X con un contundente mensaje en el que aseguró que la imagen había sido editada y defendió su cuerpo sin filtros.

Todo comenzó cuando una usuaria en X publicó un collage con dos fotos de Wanda Nara. Una tomada en la playa y otra frente a un espejo y escribió: "Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los 1000 filtros". Al ver la publicación, la conductora reaccionó de inmediato y desmintió que la imagen fuera real: "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo", escribió, dejando en claro su postura frente a las críticas.

Con esa frase, Wanda no solo negó que la fotografía viral reflejara su aspecto real, sino que además deslizó una fuerte acusación al hablar de "trolls pagos", dando a entender que detrás de ese tipo de publicaciones existirían cuentas organizadas para desprestigiarla en las redes sociales.

Por otro lado, Wanda Nara habló en Primicias Ya sobre el traumático robo que sufrió su familia en Milán, calificándolo como una experiencia muy dura para sus hijos que generó impotencia y hasta culpa en los más grandes, y reveló que la Justicia italiana ya identificó al ideólogo del hecho, un avance que se dio luego de que la empresaria ofreciera una recompensa de 100 mil dólares por datos sobre los responsables; además, apuntó contra Mauro Icardi por su silencio, asegurando que lo llamó varias veces tras el robo y nunca obtuvo respuesta.

Maxi López escrachó a Wanda Nara

Después de que Wanda Nara saliera al cruce de las críticas por una foto en bikini que se viralizó en las redes sociales, una nueva imagen de la modelo volvió a ponerla en el centro de la escena. Esta vez fue Maxi López, su ex marido, quien sorprendió al compartir una foto de la blonda que rápidamente estalló en el mundo virtual.

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de la mediática, ya que llegó pocas horas después de que Wanda defendiera públicamente su cuerpo y respondiera a quienes la acusaban de editar sus fotografías. Desde sus historias de Instagram, el ex participante de MasterChef Celebrity publicó una imagen en la que se ve a Wanda Nara sentada mientras realizaba un trámite administrativo en Italia.

Vestida de manera informal y sin una producción especial, Wanda Nara aparece concentrada en la gestión, completamente ajena a la cámara. La imagen rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y fue interpretada por muchos como una muestra de que la famosa no edita con filtros sus fotos, como la acusan constantemente. Si bien muchos acusaron a Maxi López de “escrachar” a su ex, otros respaldaron su teoría de mostrarse al natural. Wanda volvió a ser noticia y esta vez por su aspecto físico que vuelve a ser tema por el uso de filtros en las redes sociales.

Aunque Maxi López no hizo ninguna referencia a la polémica, el momento elegido para compartir la fotografía despertó todo tipo de especulaciones entre los usuarios.