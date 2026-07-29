El posteo de Mauro Icardi que todos interpretaron que es para molestar a Wanda

Ya en la Argentina tras sus vacaciones por Italia, el jugador lanzó un posteo particular que tomaron como una indirecta para su expareja.

Mauro Icardi aterrizó junto a su pareja Eugenia Suárez , conocida como "La China", luego de sus vacaciones por Italia que estuvieron marcadas por un escándalo con su ex Wanda Nara , quien también visitaba el mismo destino. Volaron acusaciones por no visitar a sus hijas, el conflicto por el robo en la casa de la empresaria , entre otros temas que solo hicieron más profunda la grieta.

En medio del proceso judicial por el divorcio de la pareja, el jugador de fútbol compartió una imagen en las redes sociales que fue tomada por muchos como un dardo indirecto para Wanda en medio de una guerra que no tiene fin.

En las últimas horas, subió a sus historias de Instagram imágenes de la China posando en una cama, con lencería y en blanco y negro. Junto a la foto, escribió: "TE AMO”, y la etiquetó. Esto ocurre en un contexto complejo de disputa la firma necesaria de Icardi para tramitar los nuevos pasaportes de sus hijas luego del robo sufrido en la casa de la empresaria.

Mauro Icardi publicó las cifras millonarias que le reclamó Wanda Nara por el divorcio

Mauro Icardi continúa afrontando el proceso de divorcio con Wanda Nara en medio de un escándalo mediático que sigue levantando temperatura y no cesa. En las últimas horas el jugador de fútbol, que actualmente está en pareja con la China Suárez, expuso actualizaciones sobre las decisiones de la Justicia italiana que afronta el proceso que confirmará en los papeles la ruptura de la relación.

A través de sus historias de Instagram, el jugador le puso picante al caso y apuntó contra su ex con publicaciones que expusieron la suma millonaria de dinero que pidió la empresaria.

Cuánto pidió y cuál fue la respuesta de la Justicia

"Buongiorno Milano", saludó Icardi para luego contar detalles de los avances en la Justicia. "Por acá, todas buenas noticias. Hay una nueva resolución", contó a sus seguidores para darle paso a un detalle del pedido millonario.

"250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio", expuso Icardi sobre el pedido. Sin embargo, acto seguido contó: "La jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución".

Por otra parte, agregó: "Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: LA DECLARARON INADMISIBLE. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos". Para cerrar, celebró: "Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Que bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia".