Espectáculos La Mañana Mauro Icardi Mauro Icardi y una nueva provocación contra Wanda Nara: "¿Algún juez me lo va a impedir?"

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una serie de publicaciones desde Milán junto a la China Suárez, en medio de la disputa judicial que mantiene con Wanda Nara por el divorcio y la tenencia de sus hijas. El futbolista aprovechó una salida de compras por una exclusiva tienda de Louis Vuitton para lanzar una provocadora indirecta que rápidamente generó repercusión en las redes sociales y reavivó la tensión con su expareja.

Los posteos de Mauro Icardi en medio de su viaje por Italia Desde una de sus historias de Instagram, el ex delantero del Galatasaray fotografió el interior del local y escribió un mensaje cargado de ironía: “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”. La frase fue interpretada como una referencia directa al magistrado Leandro Hagopián, quien interviene en la causa judicial. Minutos después, el artillero completó la publicación con un collage de imágenes de la actriz recorriendo la tienda, posando entre carteras y espejos, reforzando el perfil público que ambos decidieron darle a su estadía en Europa.

Mauro Icardi chicaneó a la Justicia y a Wanda en Instagram. Dónde está Wanda Nara y qué pasó con sus hijos Las imágenes se suman a otras postales compartidas durante los últimos días desde el Lago di Como, donde el artillero ex Selección Argentina ya había definido a la intérprete como el amor de su vida, y luego publicó una foto de ella acompañada por la frase “Un amore all’Italiana”. La China respondió con un emoji de dos copas de champagne, alimentando la exposición de la pareja. Todo ocurre mientras la conductora de Masterchef permanece también en Italia resolviendo las consecuencias del robo que sufrió en su casa de campo, donde delincuentes se llevaron documentación clave de sus hijos.