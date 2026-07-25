Bomba: Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara coincidieron en Europa

El delantero y la actriz viajaron a Italia para disfrutar de unas vacaciones, pero la que también viajó fue la conductora.

El viaje de Wanda Nara a Italia por el robo que sufrió en su casa de campo sumó un capítulo inesperado luego de que se conociera que Mauro Icardi y la China Suárez eligieron el mismo país europeo para disfrutar de unas vacaciones. La coincidencia volvió a poner a los tres protagonistas en el centro de la escena y despertó todo tipo de especulaciones sobre un posible reencuentro.

La empresaria llegó primero a Milán para reencontrarse con su familia y acompañar a sus hijos después del violento episodio ocurrido durante la final del Mundial 2026 , cuando delincuentes ingresaron a su vivienda mientras los menores se encontraban junto a Nora Colosimo. Poco después también arribó Maxi López para reunirse con los chicos y avanzar con distintos trámites vinculados a la documentación familiar.

En medio de ese contexto, la conductora de Masterchef fue vista caminando por las calles italianas junto a Martín Migueles , con quien fue filmada mientras recorría la ciudad. Las imágenes alimentaron los rumores sobre el vínculo entre ambos, aunque ninguno de los dos hizo declaraciones públicas al respecto.

Mauro Icardi y la China Suárez, de "luna de miel" por Italia

Mientras tanto, el ex futbolista del Galatasaray y la ex Casi Ángeles emprendieron su propio viaje rumbo a Italia para disfrutar de unos días de descanso. El delantero compartió una selfie junto a la actriz y acompañó la publicación con una romántica frase: "El amor de vida", dejando en evidencia el gran momento que atraviesa la pareja.

Horas más tarde, el futbolista volvió a utilizar sus redes sociales para mostrar parte de la escapada. En esta oportunidad publicó una foto de la protagonista de la segunda temporada de En el Barro esperando el almuerzo en un restaurante frente al mar y escribió: "Una amore all'Italiana", junto a un emoji con la bandera de Italia, reflejando el clima relajado de las vacaciones.

La presencia simultánea de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en el mismo país no pasó inadvertida en el mundo del espectáculo. Desde distintas cuentas dedicadas a la farándula comenzaron a remarcar la curiosa coincidencia geográfica entre los protagonistas de uno de los triángulos mediáticos más comentados de los últimos años.

Fue la cuenta Mundo Famosos la que resumió la situación con una frase que rápidamente se viralizó: "Se fueron para Italia. ¡Están todos allá!". Incluso, con humor, planteó un escenario impensado para muchos seguidores: "Se imaginan que era toda una ficción y comen la pasta todos juntos".