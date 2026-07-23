Wanda Nara hizo topless en las redes pero desató una oleada de burlas: qué detalle descubrieron los seguidores

Wanda Nara vuelve a estar entre las personalidades más comentadas en redes sociales, demostrando una vez más el enorme impacto que generan sus publicaciones.

Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras publicar una imagen con la que buscó promocionar su cuenta de OnlyFans . La empresaria y conductora compartió una selfie de alto impacto en su perfil de Instagram , pero un detalle en la edición de la fotografía no pasó desapercibido para sus seguidores y rápidamente generó repercusión.

La publicación mostró a la mediática posando en topless, en una imagen al borde de la censura que acompañó la difusión de su plataforma de contenido exclusivo. Sin embargo, más allá de la postal, fueron los retoques digitales los que acapararon la atención de los usuarios.

Poco después de que la foto comenzara a circular, varios internautas señalaron una aparente edición excesiva en la zona del abdomen. Según remarcaron, el retoque habría eliminado por completo el ombligo de Wanda Nara, un detalle que desató una catarata de comentarios y bromas en las redes sociales. La observación se viralizó rápidamente y la publicación comenzó a acumular opiniones de todo tipo.

Entre los mensajes que más se repitieron podían leerse frases como: “Son fotos viejas”, “No se la nota muy preocupada por el robo que sufrió” y “Siempre haciendo papelones”. Como suele ocurrir con cada publicación de la empresaria, la imagen generó un intenso debate entre quienes respaldaron su decisión de compartir ese tipo de contenido y quienes cuestionaron el uso de herramientas de edición digital.

La publicación llegó después del robo en su casa de Milán

La nueva aparición de Wanda Nara en redes sociales se produjo pocos días después de un episodio que generó preocupación en su entorno. Mientras se encontraba fuera de Italia siguiendo las alternativas del Mundial 2026, la mediática se enteró de que delincuentes habían ingresado a su casa de campo ubicada en Milán.

El hecho ocurrió mientras ella disfrutaba del evento deportivo y, según trascendió, cuatro personas irrumpieron en la propiedad. La noticia tuvo amplia repercusión y despertó muestras de apoyo por parte de sus seguidores. Sin embargo, la reciente publicación en Instagram volvió a colocar a Wanda en el centro de la escena, esta vez por una imagen que rápidamente se viralizó debido al supuesto exceso de Photoshop.

No es la primera vez que una publicación de Wanda Nara genera repercusión por los retoques fotográficos o por el contenido que comparte en sus redes sociales. La empresaria mantiene una fuerte presencia digital y cada una de sus publicaciones suele convertirse en tema de conversación entre sus millones de seguidores.

En esta oportunidad, la promoción de su perfil de OnlyFans terminó quedando en un segundo plano, ya que la atención se concentró en el detalle del abdomen que muchos usuarios interpretaron como un error de edición. Como ocurrió en otras ocasiones, la imagen se difundió rápidamente en distintas plataformas y volvió a instalar a Wanda Nara entre las personalidades más comentadas del momento, demostrando una vez más el enorme impacto que generan sus publicaciones en el universo digital.