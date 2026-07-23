Una participante de Love Is Blind reveló que está embarazada

Morena Ratti , una de las participantes de la segunda temporada de Love Is Blind Argentina, sorprendió al revelar que está atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Durante una entrevista en El ejército de la mañana, el ciclo de Bondi Live , confirmó que cursa un embarazo de siete meses y que espera un varón, a quien llamará Dante.

La bailarina compartió la noticia mientras hablaba sobre su presente, su experiencia en el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi , de citas y las relaciones que quedaron tras el programa. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los conductores y el equipo del estudio, que celebraron la llegada del bebé con un cálido aplauso.

Durante la entrevista, Ratti explicó que el padre de su hijo es su pareja actual, un hombre que no participó en Love Is Blind Argentina y cuya identidad decidió mantener en reserva. Sin embargo, habló con emoción sobre el vínculo que construyeron y el proyecto de vida que hoy comparten: “Es mi pareja hoy, con quien estoy esperando formar una familia”, expresó durante la conversación en Bondi Live.

La bailarina también contó que la relación nació en un momento especialmente difícil de su vida. Tras finalizar las grabaciones del reality, atravesó un conflicto familiar que marcó profundamente ese período: “Terminamos de grabar, tuve un quilombo familiar gigante, conocí a una persona que me apoyó en todo ese proceso, me acompañó y me ayudó”, recordó. Según explicó, ese acompañamiento fue el inicio de una relación que hoy los encuentra esperando el nacimiento de Dante.

La rivalidad con Wanda González durante Love Is Blind Argentina

Además de hablar sobre su embarazo, Morena Ratti recordó algunos de los momentos más intensos que vivió durante el reality. Su historia dentro del programa estuvo vinculada a Brian, el participante con quien generó una fuerte conexión en las cabinas de citas a ciegas. Sin embargo, él finalmente eligió continuar la experiencia junto a Wanda González, con quien incluso llegó al altar.

Consultada sobre esa situación, Ratti reconoció que existió cierta tensión con la otra participante: “Quizás yo, en su momento, sí tuve una rivalidad, ponele, con Wan por el chico que compartíamos. Compartíamos la misma conexión”, admitió. La bailarina explicó que esa distancia se originó a partir de una conversación privada entre ambas, aunque prefirió no revelar detalles: “Pasó algo entre nosotras, una conversación privada, que por eso quizás yo me mostré un poco dolida. Va a quedar privada esa conversación. Sabemos ella y yo”, sostuvo.

De todos modos, dejó en claro que ese conflicto quedó atrás con el paso del tiempo: “Pero bueno, después, chicos, ya está. Pasó hace un año”, afirmó, al tiempo que recordó que los quince días de convivencia en las cabinas fueron muy intensos y que el propio formato del programa potenciaba las emociones.

Otra historia que surgió después del reality

El presente de Morena Ratti no fue la única novedad que dejó la segunda temporada de Love Is Blind Argentina una vez finalizadas las grabaciones. En los últimos días también tomó repercusión la relación entre Agustín Trolio y Eugenia Maldotti, dos exparticipantes que comenzaron un romance tiempo después del programa. Frente a los rumores, fue la propia Maldotti quien aclaró cómo se inició el vínculo.

Según explicó en Bondi Live, la relación comenzó después de varias reuniones grupales organizadas tras el reality y cuando Agustín ya se encontraba separado de Carolina Vocos, con quien se había casado durante la experiencia televisiva: “No fue que me escribió de la nada. Nos juntamos todos, pero Caro no estaba. Agustín ya estaba separado”, señaló.

Además, indicó que, de acuerdo con lo que le había contado Vocos, ese matrimonio se extendió hasta enero o febrero, mientras que las grabaciones del programa habían concluido en septiembre del año anterior. Con la llegada de su primer hijo, Morena Ratti atraviesa una etapa completamente distinta a la que vivió durante el reality. Lejos de los conflictos y las tensiones propias de la competencia, la bailarina aseguró haber encontrado estabilidad junto a su pareja y se prepara para recibir a Dante, el bebé que marcará el comienzo de una nueva etapa en su vida.