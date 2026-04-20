Famoso conductor de El Trece negocia su 2027 con Telefe

El mundo televisivo no da descanso y el mercado de pases laboral continúa a pesar que con el paso de los días empiezan a consolidarse las grillas para la temporada 2026 que se está desarrollando. Sin embargo algunos movimientos o situaciones generan un profundo análisis que incluso lleva a evaluar la continuidad en la señal que representan en la actualidad.

Darío Barassi es una de las figuras que tiene El Trece pero que no termina de estar cómodo debido a los reiterados cambios de horarios para su programa "Ahora Caigo". Luego de estar en el prime time y lograr buenos números, desde el canal decidieron devolverlo a su horario originario de 18.15.

Ante esta situación, Barassi habló con Intrusos y se refirió a la situación: “No me terminó de gustar, estuve incómodo, porque fue como un manejo: ‘bueno, pasás a la noche y al mes volvemos a hablar’”, dijo consultado por el reportero de dicho programa.

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"Yo sentía que todavía le quedaba leche para dar y creo que no me equivoqué”, soltó sobre su postura y mostró su convicción sobre el estilo del programa: “Estoy muy contento con el casting de participantes que me traen. Entregamos plata, los juegos son nuevos”.

Por otra parte agregó sobre la concentración de audiencia: “Estamos haciendo un lindo programa y un buen casting”, dijo y respondió sobre la posibilidad de que la actual sea la última del formato: “El programa se graba con un poquito de antelación, tengo cine para fin de año y después todavía el 2027 está ahí como dubitativo”.

Las posibilidades de que pase a Telefe

Luego de afirmar que está "viviendo el presente” en cuanto a futuras propuestas laborales, Barassi respondió a los rumores sobre las posibilidades de que de el salto al canal de las pelotitas: “Siempre hay buenas charlas, buena onda. Pero no vino a ofertarme nada en esta oportunidad”.

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En su relato confirmó que tiene una buena relación personal con el CEO Darío Turovelzky y reconoció que en otra oportunidad recibió propuestas de mencionado canal: “En otro momento sí hubo ofertas más concretas de formatos para hacer en el canal vecino. Pero en esta oportunidad no vino por ahí”.

Cómo había anunciado el cambio de horario

“Cambio de horario para el querido ¡Ahora Caigo! que se las banca todas. Volvemos a nuestro típico y clásico horario de las 18:30 hs. Yo agradecido siempre del espacio y oportunidad que me brinda El Trece de estar al aire y permitirnos, junto al trabajo de todo el equipo espectacular que somos, entretener un buen rato a todo aquel que elija vernos”, había escrito en sus redes sociales Barassi cuando fue anoticiado sobre el cambio.

“Es cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa. Fue una apuesta y creo humildemente que ¡Ahora Caigo! demostró ser un producto de calidad y competitivo, jugó de manera muy digna en el prime time y de hecho es siempre fue el programa más visto del canal”, había confesado.