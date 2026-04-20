El sentido mensaje de despedida de Soledad Silveyra a Luis Brandoni

La actriz compartió cartel en la obra “¿Quién es quién?” y usó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras.

La muerte de Luis Brandoni conmovió a todo el mundo del espectáculo. El actor estaba internado en una clínica porteña tras sufrir una fuerte caída en su casa que le provocó un hematoma que complicó su cuadro de salud.

El actor de 86 años protagonizó hasta hace algunos días la comedia teatral “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra quien lo despidió en las redes sociales con un conmovedor mensaje.

Silveyra fue la primera en usar sus redes para compartir un mensaje en medio de tanto dolor. “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. Saula Benavente estoy contigo y con la familia” , escribió acompañando su despedida con una serie de imágenes del actor de 86 años.

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El mensaje de los famosos tras la muerte de Brandoni

Tras la muerte del actor en la madrugada del lunes 20 de abril, las redes sociales se llenaron de mensajes despidiéndolo. El primero en hacerlo fue su productor teatral, Carlos Rotemberg, quien en la cuenta de Multiteatro confirmó la triste noticia.

“Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribió.

Luego se sumó la despedida de Graciela Borges con quien Brandoni se destacó en la película de comedia romántica Tokio (2015), dirigida por Maximiliano Gutiérrez, donde interpretan a dos personas que encuentran un amor inesperado. Además, compartieron elenco en la aclamada película de Juan José Campanella El cuento de las comadrejas (2019).

”Tristeza infinita, bendiciones para tu alma compañero”, escribió la actriz junto a una foto del actor.

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Otro de los mensajes fue el del periodista de espectáculos Ángel de Brito quien lo despidió en X: “Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande. No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva. Beto querido que en paz, descanses”.