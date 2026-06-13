¿Quién sale de Gran Hermano? Las encuestas marcan una tendencia clara

Fede Bongiorno llevó a cabo un sondeo en su cuenta oficial y permitió mostrar una tendencia concreta de cara a la gala.

Las encuestas que circulan en redes sociales ya empiezan a marcar una tendencia de cara a la próxima gala de eliminación de Gran Hermano : Generación Dorada.

Aunque no forman parte de la votación oficial del reality, los sondeos publicados por el periodista Federico Bongiorno muestran una clara ventaja de un participante sobre el resto de los nominados.

Según los resultados compartidos en X e Instagram, Franco Zunino aparece como el principal candidato a abandonar la casa el próximo lunes 15 de junio. En una de las consultas realizadas en la red social X, acumuló el 55,6% de los votos negativos entre más de seis mil usuarios, muy por encima de Leandro Nigro , que quedó segundo con el 42,7%.

La diferencia también se reflejó en Instagram, donde Zunino encabezó la encuesta con el 39% de las preferencias para salir del programa. Detrás quedaron Steffany “Campanita” Pereira con el 36% y Yisela “Yipio” Pintos con el 13%, mientras que el resto de los participantes registró porcentajes considerablemente menores.

La placa definitiva quedó conformada por Franco Zunino, Leandro Nigro, Campanita Pereira, Yipio Pintos, Alejandra Majluf y Luana Fernández. Todos ellos llegaron a esta instancia luego de una semana marcada por estrategias, decisiones del líder Sebastián Cola y una serie de salvaciones que modificaron el escenario inicial.

Una semana de muchas tensiones en Gran Hermano

El clima dentro de la casa también se volvió más tenso en los últimos días. Tras la conformación de la placa, se produjeron cruces entre algunos participantes, especialmente entre Zunino, Cinzia Francischiello y Solange Abraham, en medio de discusiones vinculadas a las nominaciones y a distintas jugadas estratégicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/2065257583192023310&partner=&hide_thread=false ENCUESTA: Quién querés que se vaya de #GranHermano? — Fefe (@fedeebongiorno) June 12, 2026

A pesar de la contundencia de las encuestas, la definición seguirá dependiendo exclusivamente del voto oficial del público. Sin embargo, los números difundidos en redes sociales alimentan la expectativa de los fanáticos y posicionan a Franco Zunino como el concursante que llega con mayor riesgo a una de las galas más importantes de esta etapa del reality.