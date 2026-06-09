Filtran quién ganaría Gran Hermano: Generación Dorada

El reality que conduce Santiago del Moro lleva más de 100 días al aire y se filtró el nombre de quién llegaría a la gran final.

Gran Hermano: Generación Dorada es un éxito en la pantalla de Telefe. El reality que conduce Santiago del Moro tuvo este lunes la eliminación de Brian Sarmiento en medio de un mano a mano polémico con Franco Zunino.

Previo a la eliminación, Alejandro Castelo, conductor de streaming de Jotax, reveló un dato que dejó a todos los seguidores del programa sorprendidos. Se trata del nombre del ganador de esta edición que, según él, ya estaría decidido.

El periodista señaló que una serie que todavía no empezó a grabarse habría condicionado el final de la competencia ya que tendría como protagonista a Andrea Del Boca y a Manuel Íbero, el exnovio de Zoe Bogach.

La información llegó a Castelo por una persona que formó parte de Kuarzo Entertainment y muestra lo que muchos televidentes notaron en el último tiempo. En los programas satélites del reality, se habría intensificado el trabajo de elevar la imagen tanto de Andrea como de Manuel. El elenco lo completaría Anna Del Boca.

Por ahora, ni Telefe ni los involucrados salieron a desmentir las acusaciones. Santiago del Moro tampoco fue mencionado como parte del acuerdo, y Castelo aclaró que no quedó claro si el conductor estaría al tanto del supuesto fraude.

Embed - LA IMPACTANTE APUESTA DE ANDREA DEL BOCA CON MANU POST GRAN HERMANO

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre los rumores de fraude en Gran Hermano Generación Dorada?

Al ver esto, el conductor de Gran Hermano: Generación Dorada decidió compartir el fragmento del ciclo en su cuenta oficial de X y escribió: "Esto es mentira además de un delirio".

Pero eso no fue todo, ya que Santiago del Moro también aclaró por qué salió a desmentir las versiones: "Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse".