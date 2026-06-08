Preocupación en Gran Hermano por la salud de Tamara Paganini.

Tamara Paganini volvió a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada luego de ausentarse por una visita al hospital que preocupó tanto a sus compañeros como a los seguidores del reality. Según trascendió entre los participantes, la histórica subcampeona de la primera edición del programa de Telefe debió retirarse porque le estaba sangrando el oído.

La noticia generó preocupación entre sus compañeros, aunque la propia producción confirmó su regreso a la convivencia. No es la primera vez que “La India” Paganini atraviesa una complicación de salud dentro del certamen. Semanas atrás, la participante de 52 años ya había alertado a sus compañeros al perder una pieza dental y, posteriormente, sufrir la rotura de otra, situaciones que pusieron en duda su continuidad en el juego.

La vuelta de Tamara Paganini al reality fue, de por sí, uno de los momentos más comentados de la temporada. Ingresó el 31 de marzo en reemplazo de Mavinga —quien había renunciado tras un escándalo con Carmina Masi— con un vestido plateado, su oveja de peluche “Sasha” bajo el brazo y una frase que definió su espíritu de juego: “La casa es mía y todos los demás son okupas”.

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Santiago del Moro la recibió en el estudio y subrayó que su regreso representaba “una gran revancha, no solo en el juego, sino en la vida”. Por estas horas, todos quedarán atentos a la evolución de su salud.

Fuerte cruce en Gran Hermano entre dos polémicas participantes

Gran Hermano levanta temperatura con el paso del tiempo, con jugadores que están más disponibles al roce y no dudan en enfrentar a sus rivales con diálogos picantes que suelen estar al límite de lo permitido. En las últimas horas, Yanina Zilli y Sol Abraham tuvieron un acalorado cruce que dio vueltas en las redes sociales por el tono en el que discutieron durante un baile. Todo habría iniciado por un supuesto golpe de Sol a su par con un elemento de cotillón cuando aprovechaban a bailar mientras sonaba la canción "Pa' la Selección" de La T y la M.

Cansada de ese supuesto golpe, Yanina estalló: "¿Me vas a seguir pegando en la cabeza? Cortala". Más tarde, con el cruce más tranquilo, insistió: "Yo no soy tu amiga para que me toques. Ni con esto (señaló una guirnalda con los colores argentinos) ni con el dedo". Ante esta acusación, Sol respondió: "No puedo creer el enojo y la rabia que tenés adentro". Yanina levantó temperatura, y fue a buscarla con intenciones de confrontar: "Yo no puedo creer que vos estés jugando y tocando a mi cuerpo. Jugá con el cuerpo de tus amigos, mi amor, no con el mío".

Embed - "¡No me toqués más!": Zilli estalló contra Sol en una divertida actividad - Gran Hermano 2026

"Vos no me podés faltar el respeto. Vos, mirá, este es mi cuerpo. Poné distancia con mi cuerpo, nada más. Mi cuerpo es mío. Yo no tengo por qué bancarme que vos me des con esto. Ni después con el dedo", agregó Yanina. Más tarde, apuntó contra la mirada incrédula y accionar de Sol: "No sé de qué te estás riendo ¡Pelotuda". "Si perdiste la alegría y todo...", dijo Sol mientras que Yanina retrucó "¡Yo, mi amor, mirá! Vos me vas a sacar la alegría a mí, justamente. Vos que sos una planta, sos una pobre chica".

Ante esta situación, la acusada se defendió: "No te pegué, es un cuento que estás haciendo vos. Yo no tengo la culpa de que estés tan dolida y enojada. Yo no te hice nada". Con contenido irónico, Zilli lanzó un acting por los dichos de Sol: "Tengo un dolor... Mirá. Sí, mirá. ¡Un médico, por favor, un médico! ¡Estoy muy dolida! ¡Estoy muy dolida! ¡Ay, qué dolida que estoy!". "¿Por qué tanto enojo? Tanta violencia", insistió Sol, mientras que Zilli volvió a ironizar con un acting: "Tengo un enojo... una violencia extrema. Chicos, estoy muy enojada. Estoy muy violenta y muy dolida. Me duele todo".

"¿Y saben qué? Además de todo, ahora piré. ¡Ay, estoy pirada! ¿Qué van a hacer conmigo? ¡Llamen al psiquiátrico! ¡Pirada, enojada, dolida! ¡Llamen a un médico, por favor, se los pido!", sumó Yanina mientras todos sonreían con su acting para discutir.