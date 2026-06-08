Fuerte cruce en Gran Hermano entre dos polémicas participantes: qué pasó
Dos participantes tuvieron un acalorado cruce, cara a cara, ante el resto de los participantes. Qué sucedió.
Gran Hermano levanta temperatura con el paso del tiempo, con jugadores que están más disponibles al roce y no dudan en enfrentar a sus rivales con diálogos picantes que suelen estar al límite de lo permitido.
En las últimas horas, Yanina Zilli y Sol Abraham tuvieron un acalorado cruce que dio vueltas en las redes sociales por el tono en el que discutieron durante un baile. Todo habría iniciado por un supuesto golpe de Sol a su par con un elemento de cotillón cuando aprovechaban a bailar mientras sonaba la canción "Pa' la Selección" de La T y la M.
Cansada de ese supuesto golpe, Yanina estalló: "¿Me vas a seguir pegando en la cabeza? Cortala". Más tarde, con el cruce más tranquilo, insistió: "Yo no soy tu amiga para que me toques. Ni con esto (señaló una guirnalda con los colores argentinos) ni con el dedo".
Ante esta acusación, Sol respondió: "No puedo creer el enojo y la rabia que tenés adentro". Yanina levantó temperatura, y fue a buscarla con intenciones de confrontar: "Yo no puedo creer que vos estés jugando y tocando a mi cuerpo. Jugá con el cuerpo de tus amigos, mi amor, no con el mío".
"Vos no me podés faltar el respeto. Vos, mirá, este es mi cuerpo. Poné distancia con mi cuerpo, nada más. Mi cuerpo es mío. Yo no tengo por qué bancarme que vos me des con esto. Ni después con el dedo", agregó Yanina. Más tarde, apuntó contra la mirada incrédula y accionar de Sol: "No sé de qué te estás riendo ¡Pelotuda".
"Si perdiste la alegría y todo...", dijo Sol mientras que Yanina retrucó "¡Yo, mi amor, mirá! Vos me vas a sacar la alegría a mí, justamente. Vos que sos una planta, sos una pobre chica".
Ante esta situación, la acusada se defendió: "No te pegué, es un cuento que estás haciendo vos. Yo no tengo la culpa de que estés tan dolida y enojada. Yo no te hice nada".
Con contenido irónico, Zilli lanzó un acting por los dichos de Sol: "Tengo un dolor... Mirá. Sí, mirá. ¡Un médico, por favor, un médico! ¡Estoy muy dolida! ¡Estoy muy dolida! ¡Ay, qué dolida que estoy!".
"¿Por qué tanto enojo? Tanta violencia", insistió Sol, mientras que Zilli volvió a ironizar con un acting: "Tengo un enojo... una violencia extrema. Chicos, estoy muy enojada. Estoy muy violenta y muy dolida. Me duele todo".
¿Y saben qué? Además de todo, ahora piré. ¡Ay, estoy pirada! ¿Qué van a hacer conmigo? ¡Llamen al psiquiátrico! ¡Pirada, enojada, dolida! ¡Llamen a un médico, por favor, se los pido!", sumó Yanina mientras todos sonreían con su acting para discutir.
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