Daniela Celis ya abandonó Gran Hermano: por qué duró tan poco dentro de la casa

Pestañela anunció su salida de la casa por un motivo especial. El video del momento en el que dio a conocer la decisión.

Los participantes de Gran Hermano escuchaban con atención las palabras del big. Sentados en el sillón, con la emoción a flor de piel al escuchar que se acercaba la despedida de Daniela Celis , una participante importante que tuvo la historia del reality. Concluida la presentación del líder de la casa, Pestañela se paró frente a los jugadores y expresó unas palabras de despedida explicando los motivos por los que dejó el certamen a 48 horas de su ingreso junto a otros exparticipantes .

"Gracias Gran Hermano , Dios, gracias por esta oportunidad. La verdad que acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños", expresó ante la mirada de los jugadores. Durante el mensaje destacó la transformación en su vida por la influencia del reality: "Y yo siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en el momento lo veía imposible. Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas. Yo siento y digo que siempre fue mi lugar seguro y yo siento que ahora mi lugar seguro lo tengo afuera".

"Y me voy por el amor de mi vida, es que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí, la verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas. Amo, disfruten, vivan, van a querer volver siempre. Es lo más hermoso que tiene, es lo que me pasó en la vida. Literalmente me la cambió a mí, pero para bien, me la dio vuelta. Estoy muy agradecida por eso", dijo Daniela destacando que su salida a 48 horas de haber ingresado es por sus mellizas.

"Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre, siempre, siempre hay una huella marcada en mi corazón. Y mis dos hijas a mí que es gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones y nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes", concluyó.

La drástica decisión de Santiago del Moro para Gran Hermano: cambian las reglas del Congelado

Gran Hermano decidió dar un cambio radical en torno al Congelado, una prueba esperada por los jugadores para poder ver a una persona de su círculo íntimo de la vida externa a la casa pero que puede ser un golpe duro emocionalmente por los sentimientos que revive. Santiago Del Moro, conductor del programa, fue contudente al anunciar un cambio que cambiará por completo el accionar en torno a esta actividad.

Según dio a conocer en La Cumbre, la producción tomó la decisión determinante de cambiar aspectos de la visita a través del sistema de visita a los jugadores.

Qué dijo Del Moro

El cambio rotundo no fue casualidad. Todo fue motivado por una acción de Gilda, la mamá de Luana, que esbozó una frase durante su visita que influyó en el juego, según creen desde el reality: "La frase que dijo la madre de Luana cuando entró, quebró la casa". Acompañado de eso, la madre abrazó a algunos participantes mientras que otros fueron marginados, lo que advirtió a la jugadora para que se aleje.

"Eso enloqueció a Zilli e hizo que apuntara contra vos", recordó sobre cómo impactó en la interna del juego, durante la cumbre donde estuvo el eliminado Emanuel Di Gioia. Posterior a eso, confirmó cuál fue el método que implementó: "Por eso, a los Congelados posteriores se les pidió que no tocaran ni miraran a nadie".

Esta regla, que intenta restar influencia en el juego de quienes entran momentáneamente, quedó expuesta cuando ingresó Noelia, hermana de Solange Abraham. Allí no saludó a Cinzia, quien es una estratega junto a ella, y llamó la atención. A sabiendas de la nueva regla impuesta, se entendió el distanciamiento de la familiar que ingresó.