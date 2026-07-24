Furia y Cristian U abandonaron un reality tras un fuerte escándalo

Cristian U y Furia Scaglione , dos figuras históricas en el reality Gran Hermano que brillaron en distintas ediciones, estallaron de rabia durante su participación en la "La Casa de los Gemelos" que tiene lugar en España, a punto tal que decidieron abandonar el certamen.

Todo ocurrió por un fuerte enfrentamiento que mantuvieron con la producción del reality similar al que actualmente se realiza en la Argentina.

“Debido a los hechos acontecidos el día de la fecha, les comunicamos que Cristian deja de pertenecer al programa La Casa de los Gemelos”, comunicaron a través del Instagram de U en sus redes sociales. Luego, sumó: “Antes del jugador se encuentra la persona; sinceramente en estos días les tomó mucho cariño tanto a sus compañeros argentinos como españoles, pero el amor y el respeto por su país prevalecen por sobre cualquier reality”.

El descargo de Furia

Por su parte, Furia lanzó su propio descargo: “No está bueno que nos traten como nos estaba tratando. Piensen lo que quieran, pero soy argentina y nunca les falté el respeto a los españoles. Es increíble la falta de respeto que tuvimos. No tomo represalias, pero el universo lo hará”.

“No es mi manera de cerrar una relación laboral. Me parece que se hablan las cosas en la cara detrás de cámara. Sé lo que es show y sé lo que es la vida real. Se pasaron bastantes límites”, concluyó la participante de la edición 2023/24.

La pelea que registraron con compañeros

En las últimas horas se dio a conocer un video que da prueba de la pelea con la producción. “Lo que me doy cuenta en este reality es quelos argentinos no valen para absolutamente ningún reality, por eso no lo llaman en sus países, porque aquí son incompetentes y no valen para nada, la verdad. O sea, yo me puedo hacer un reality solo. Me siento aquí solo y entretengo más que los argentinos, te lo juro por mi madre”, soltó un participante.

“No es manera de que nos trates así”, dijo la participante y aclaró que no respondió de una forma más contundente por un motivo particular: “Porque vos sos mi jefe. Estás quedando mal vos, no yo”.

Daniela Celis ya abandonó Gran Hermano: por qué duró tan poco dentro de la casa

Los participantes de Gran Hermano escuchaban con atención las palabras del big. Sentados en el sillón, con la emoción a flor de piel al escuchar que se acercaba la despedida de Daniela Celis, una participante importante que tuvo la historia del reality. Concluida la presentación del líder de la casa, Pestañela se paró frente a los jugadores y expresó unas palabras de despedida explicando los motivos por los que dejó el certamen a 48 horas de su ingreso junto a otros exparticipantes.

Qué dijo Daniela

"Gracias Gran Hermano, Dios, gracias por esta oportunidad. La verdad que acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños", expresó ante la mirada de los jugadores. Durante el mensaje destacó la transformación en su vida por la influencia del reality: "Y yo siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en el momento lo veía imposible. Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas. Yo siento y digo que siempre fue mi lugar seguro y yo siento que ahora mi lugar seguro lo tengo afuera".

"Y me voy por el amor de mi vida, es que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí, la verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas. Amo, disfruten, vivan, van a querer volver siempre. Es lo más hermoso que tiene, es lo que me pasó en la vida. Literalmente me la cambió a mí, pero para bien, me la dio vuelta. Estoy muy agradecida por eso", dijo Daniela destacando que su salida a 48 horas de haber ingresado es por sus mellizas.

"Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre, siempre, siempre hay una huella marcada en mi corazón. Y mis dos hijas a mí que es gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones y nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes", concluyó.