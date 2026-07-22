Gran Hermano: caos en la casa con el ingreso de exparticipantes

Este martes la casa de Gran Hermano: Generación Dorada abrió las puertas para darle la bienvenida a exjugadores para participar de una breve estadía en el reality más visto de la pantalla de Telefe. Son 8 los jugadores que entraron para jugar junto a los “originales”.

Santiago del Moro confirmó que los 8 podrán nominar y que se irán de la casa de manera paulatina al correr de los días. Ellos además tienen prohibido romper el aislamiento.

El conductor no competirán por el premio mayor, pero no solo nominarán en la gala del miércoles (con Campanita, la líder de la semana, con poder para anular cuatro votos), sino que el último en ser eliminado ganará la posibilidad de aplicar una nominación fulminante .

La llegada de los jugadores no extenderá la duración del programa que tiene previsto terminar en septiembre para dar lugar a PopStars.

Quiénes entraron a jugar a Gran Hermano

El primero en ingresar a la casa fue el español Fabio Agostini, ganador de La Casa de los Famosos. El modelo vuelve como ganador de ese reality de la televisión estadounidense y se cree que tenga un apasionado pase por la casa con Luana Fernández

También fueron de la partida Ariel “Big Ari” Ansaldo, el licenciado en comunicación social y parrillero que estuvo 52 días dentro de la casa de Gran Hermano en su décima temporada, aquella que se emitió por Telefe entre octubre de 2022 y marzo de 2023. En aquel entonces selló una marcada rivalidad con Walter “Alfa” Santiago, sacó de la casa en un versus telefónico a Constanza “Coty” Romero.

Otra de las exjugadoras en ingresar fue Juliana Díaz. “Tini” como se la conoció en su paso por la décima temporada de la casa fue la sexta eliminada, pero luego volvió a la casa y se convirtió en la primera y única expulsada de dicha edición, protagonizando un momento histórico que al día de la fecha continúa siendo el video con más reproducciones del canal de Youtube de Gran Hermano Argentina.

Juli participó en el Bailando 2023 (América TV) y logró mucho éxito en la televisión de Ecuador en distintas temporadas del reality Soy el mejor.

El ingreso más llamativo fue el de Daniela Celis “Pestañela”. La modelo se convirtió en una de las caras más reconocidas de los últimos años que surgieron de la casa de Gran Hermano Argentina, reality que no solo le abrió las puertas de la fama, sino también del amor y la construcción de una familia.

En la décima temporada del reality, Daniela se conoció con Thiago Medina, con quien vivió un apasionado romance del que tiempo después nacieron Laia y Aimé, sus dos gemelas. Los cuatro ingresaron en la edición siguiente durante un Congelados.

Actualmente, Daniela forma parte de La Jugada, en Streams Telefe, y de Patria y Familia, en Luzu TV, y hace poco cortó con Nicolás Sícaro, exjugador de la Generación Dorada.

Otro de los convocados para sumarse durante algunos días al certamen fue Juan Pablo De Vigili. El correntino conocido popularmente como “Devi” formó parte de la duodécima temporada de Gran Hermano Argentina. Uno de los momentos más comentados de su edición fue cuando su novia le aclaró en un “Congelados” que estaban separados y él no lo entendió.

Una de las jugadoras más recordadas de la duodécima temporada de Gran Hermano Argentina fue Selva Pérez. Con su perfil alto, la uruguaya se convirtió en una de las jugadoras favoritas de aquella edición y obtuvo el quinto lugar.

Otra de las sorpresas fue el ingreso de Romina Uhrig quien participó en la edición 2022/23 y se ganó la popularidad por adueñarse de la cocina y la limpieza de la casa. Obtuvo el cuarto puesto y pasó de ser diputada a estar en varios paneles de debate de televisión y streams, como en A la Barbarossa y La Noche de los Ex.

Emma Vich se convirtió en el subcampeón de la undécima temporada de Gran Hermano Argentina. En la final perdió con Bautista Mascia y tras su salida relanzó su carrera musical y decidió separarse de quien era su marido, Nicolás Suárez, luego de más de diez años de relación a causa de una infidelidad.