¿Manuel Ibero volvería con Zoe Bogach? Su gesto ante la pregunta.

El pasado lunes 13 de julio, Manuel Ibero resultó eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada después de permanecer casi cinco meses dentro de la casa de Telefe . Luego de atravesar el aislamiento y reencontrarse con la vida fuera del reality, el exparticipante fue invitado a Cortá por Lozano, donde se refirió a su situación sentimental y habló tanto de su presente con Lola Tomaszeuski como de su vínculo con Zoe Bogach , su exnovia que también formó parte de una edición anterior del programa.

Durante la entrevista, el joven fue consultado acerca de la posibilidad de retomar su relación con su expareja. Sin embargo, antes de responder verbalmente, Manuel protagonizó un particular momento en vivo que permitió anticipar cuál era su postura frente a esa posibilidad.

En medio de la charla que se desarrollaba en el ciclo conducido por Vero Lozano , Ceferino Reato decidió preguntarle directamente por la relación que mantiene actualmente con Lola, la influencer con quien inició un romance durante su estadía en el reality. “¿Lo de Lola es firme?”, quiso saber el periodista. Manuel Ibero no dudó al momento de contestar y aseguró: “Sí, sí. No la pude ver porque está en Madrid de viaje, pero la verdad es que me gusta mucho”.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo apenas unos segundos después, cuando llegó la pregunta vinculada a su pasado amoroso. “¿No volvés con Zoe?”, le planteó Ceferino Reato, buscando conocer si existía alguna posibilidad de reconciliación con Bogach. La reacción de Manuel Ibero fue inmediata y no pasó inadvertida. Con una mirada pícara y un gesto que dejó entrever una respuesta negativa, el joven provocó risas en el estudio antes de desarrollar su respuesta. “Esa pregunta...”, expresó entre risas, dejando en claro la incomodidad que le generaba el planteo.

Más tarde, ante la consulta directa de Vero Lozano, Manuel decidió referirse con mayor profundidad a la historia que compartió con Zoe. El exparticipante recordó con afecto los años que estuvieron juntos, aunque también confirmó que actualmente ambos tomaron caminos diferentes. “Estuvimos juntos casi dos años. Toda la relación fue muy linda. Es una persona a la que le tengo mucho aprecio y le deseo lo mejor. Pero a partir de ahora tenemos caminos separados, cada uno por su lado”, expresó con firmeza.

De esta manera, Manuel Ibero dejó en claro que, pese al cariño y al buen recuerdo que conserva de su relación con Zoe Bogach, su presente sentimental se encuentra ligado a Lola Tomaszeuski, con quien comenzó una historia durante su paso por Gran Hermano Generación Dorada.

El despido de Zoe Bogach de Telefe

En las últimas horas, Zoe Bogach una de las jugadoras de la edición 2023/2024, fue despedida de Telefe tras darle varios dolores de cabeza al canal de la pelotas.

Sucede que Manuel Ibero, su ex novio, es uno de los participantes favoritos de esta edición y ella está que arde. El enojo de la ex jugadora llegó al punto de subir videos y hacer vivos eternos en sus redes sociales para contar pormenores de su relación que terminó bastante mal. Zoe lo acusa de ser narcisista, egocéntrico, celoso e infiel y hasta de ejercer violencia psicológica en su contra. Pero el fin de semana, todo escaló ya que, al ver que Manu estaba en placa, su campaña recrudeció.

Zoe Bogach ya había tenido comentarios en contra de otros jugadores del ciclo así como también se había cruzado con los ex jugadores de su propia edición. Desde la producción le pidieron que sea menos contestataria pero ella no hizo caso y terminó explotando todo. Desde su cuenta de X, la ex GH explicó: "No voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice", explicó. Además aclaró que ya había pedido perdón por sus comentarios sobre Mica Viciconte y Daniela Celis, ambas compañeras de trabajo en el stream pero de todos modos, advirtió que para ella, el motivo era otro.