Echaron a Zoe Bogach del streaming de Gran Hermano: los motivos y la respuesta de sus abogados.

La ex participante formaba parte de los programas del reality y fue despedida tras una serie de conflictos .

Inesperadamente, Gran Hermano: Generación Dorada se convirtió en un foco de conflicto fuera de la casa más famosa del país. Es que, en las últimas horas, Zoe Bogach una de las jugadoras de la edición 2023/2024, fue despedida de Telefe tras darle varios dolores de cabeza al canal de la pelotas.

Sucede que Manuel Ibero , su ex novio, es uno de los participantes favoritos de esta edición y ella está que arde. El enojo de la ex jugadora llegó al punto de subir videos y hacer vivos eternos en sus redes sociales para contar pormenores de su relación que terminó bastante mal. Zoe lo acusa de ser narcisista, egocéntrico, celoso e infiel y hasta de ejercer violencia psicológica en su contra. Pero el fin de semana, todo escaló ya que, al ver que Manu estaba en placa, su campaña recrudeció.

Zoe Bogach ya había tenido comentarios en contra de otros jugadores del ciclo así como también se había cruzado con los ex jugadores de su propia edición. Desde la producción le pidieron que sea menos contestataria pero ella no hizo caso y terminó explotando todo. Desde su cuenta de X, la ex GH explicó: "No voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice", explicó. Además aclaró que ya había pedido perdón por sus comentarios sobre Mica Viciconte y Daniela Celis, ambas compañeras de trabajo en el stream pero de todos modos, advirtió que para ella, el motivo era otro.

"Sinceramente, siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel. No termino de entender la decisión y me parece injusta. Siento que hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron y lo que más me duele es que hasta hace dos días, salí a defender a Telefe y a Gran Hermano".

Antes de cerrar, aseguró que estaba buscando asesoramiento para definir si iniciaba o no algún tipo de acción legal. "Según me están asesorando mis abogados, una desvinculación no se formaliza con un simple llamado telefónico; requiere un proceso más complejo. Hoy tenía La Jugada y, si no me presento, podría interpretarse como una inasistencia laboral y eso puede perjudicar mi situación. Así que hoy nos vemos ahí".

El conflicto con Mica Viciconte

Hace unos días, cuando estalló el conflicto entre Mica Viciconte y Daniela Celis luego de que la primera cuestionara la forma de vestir de su compañera, Zoe Bogach se metió y apuntó contra la esposa de Fabián Cubero.

En una nota con Gastón Trezeguet remarcó que no le gustaba la manera de dirigirse a sus compañeras, que 'siempre está de mal humor' y que eso terminaba afectando el clima de laburo. "Si vas, tenés que poner buena cara y reirte de las peleas de ellas dos pero la verdad, siempre hay tensión". Por esos dichos tuvo que disculparse públicamente y ahora, una semana después, le comunicaron su desvinculación.