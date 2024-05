El polémico video de la mamá de Zoe Bogach de Gran Hermano

Aixa Abasto se hizo viral con un polémico video que publicó en sus redes y que no fue bien recibido por los usuarios.

En esta oportunidad, Aixa sorprendió a todos al publicar un video en la que aparece llorando mientras suena de fondo un audio que hace alusión a los hijos. “A mi hermosa hija”, comienza escuchándose la voz en off en la publicación de la modelo. Mientras habla la persona, la fanática del fitness se seca las lágrimas que caen de sus ojos.

“Si solo pudiera darte una cosa en esta vida, te daría la capacidad de verte a vos misma como te veo todos los días. Tu belleza, Tu amistad, lo feliz que me hacés y lo orgulloso que estoy de vos”, termina diciendo el hombre de la reflexión.

Como no podía ser de otra manera, los fanáticos de Gran Hermano no tardaron en hacerse eco del polémico video de Aixa. En tal sentido, la madre de Zoe recibió una catarata de críticas, muchas de ellas vinculadas a que quiere opacar el momento de su hija tras su salida del popular reality de Telefe.

“Menos, Aixa, Menos”, “Vuelvan a meter a Zoe a la casa, que no vea esto”, “Soltala mami, los chicos crecen”, “Que figureti (sic) esta señora”, “Qué cringe, quítenle el cel”, “Se la creyó mal, que tóxica”, “No le den cámara”, opinaron algunos de los internautas.

“La gente que se filma llorando...”, “Es un montón”, “Ella sólo quiere ser famosa”, “La que quería entrar a Gran Hermano era ella”, “Vergüenza, pobre Zoe”, “Cringe es poco”, “Le gusta llamar la atención mejor”, “Le gusta más la cámara que el dulce de leche”, expresaron otros.

Así se pelearon Sol Pérez y Ceferino Reato contra Laura Ubfal por Furia de Gran Hermano

La tensión entre los panelistas de "Gran Hermano" se intensifica a medida que el reality show se acerca a su recta final. Juliana Scaglione, conocida como 'Furia', se ha convertido en una de las competidoras más fuertes de esta edición, y su estilo de juego ha generado fuertes opiniones tanto dentro como fuera de la casa. La controversia más reciente estalló cuando Sol Pérez y Laura Ubfal tuvieron un enfrentamiento sobre la imparcialidad y el favoritismo en sus comentarios sobre los participantes.

Sol Pérez.jpg Laura Ubfal y Sol Pérez

Laura Ubfal, una de las panelistas más vocales del programa, ha mostrado consistentemente su apoyo hacia Juliana. Durante una reciente gala, Ubfal defendió a 'Furia' enérgicamente después de que Virginia Demo la llamara "maleducada". "A mí me gustó mucho el juego de Furia, y estoy defendiendo su punto. Tiene sus argumentos, pero en un debate siempre hay otro que también tiene argumentos para defender", comentó Ubfal.

Sin embargo, su defensa no fue bien recibida por todos. Sol Pérez, otra panelista del programa, expresó su desacuerdo, cuestionando la parcialidad de Ubfal. En una entrevista exclusiva con "LAM", Sol explicó: "A Lau le gustó mucho el juego de Furia, pero yo intento tener la misma mirada para todos. A mí hay muchas cosas que no me gustan del juego de Juliana, aunque reconozco que es una jugadora superdivertida e inteligente."

La situación se tornó más tensa durante un episodio reciente cuando Ceferino Reato también cuestionó la defensa de Ubfal hacia Juliana. La discusión escaló rápidamente, con Ubfal defendiendo su posición y Reato ironizando sobre sus comentarios. "La gente escuchó todo querido. Yo tengo la lista y no te la voy a repetir", respondió Ubfal con firmeza.

Sol Pérez 1.jpg

Sol Pérez no se quedó atrás y sugirió que Laura podría estar sesgada en su apoyo a Juliana. "Que Laura diga 'anoté las cosas que le dijeron a Furia' la verdad que no da", agregó la modelo y panelista. "Estoy segura de que las cosas que dijo Furia no las anotaste", cerró Pérez, resaltando la necesidad de imparcialidad en el análisis de los comportamientos dentro de la casa.

La división entre los panelistas refleja también la creciente polarización entre los fanáticos del programa. Mientras algunos espectadores apoyan a Juliana y celebran su estilo de juego, otros critican lo que consideran favoritismo y falta de objetividad en los comentarios de ciertos panelistas.

En medio de esta controversia, Juliana continúa avanzando en el juego, consciente de las divisiones que genera tanto dentro de la casa como fuera de ella. Su capacidad para mantenerse relevante y provocar debates acalorados demuestra su impacto en esta edición de "Gran Hermano".