Así se pelearon Sol Pérez y Ceferino Reato contra Laura Ubfal por Furia de Gran Hermano

Las tensiones que provoca Gran Hermano no parecen estar ligadas exclusivamente para los que están dentro de la casa.

Laura Ubfal, una de las panelistas más vocales del programa, ha mostrado consistentemente su apoyo hacia Juliana. Durante una reciente gala, Ubfal defendió a 'Furia' enérgicamente después de que Virginia Demo la llamara "maleducada". "A mí me gustó mucho el juego de Furia, y estoy defendiendo su punto. Tiene sus argumentos, pero en un debate siempre hay otro que también tiene argumentos para defender", comentó Ubfal.

Embed Sol Pérez cruzó a Laura Ubfal por su fanatismo con Furia



"Ella está enamorada de su juego".



El enojo de Sol Pérez contra Laura Ubfal

Sin embargo, su defensa no fue bien recibida por todos. Sol Pérez, otra panelista del programa, expresó su desacuerdo, cuestionando la parcialidad de Ubfal. En una entrevista exclusiva con "LAM", Sol explicó: "A Lau le gustó mucho el juego de Furia, pero yo intento tener la misma mirada para todos. A mí hay muchas cosas que no me gustan del juego de Juliana, aunque reconozco que es una jugadora superdivertida e inteligente."