Gran Hermano: los besos polémicos en la boca de la mamá a Manuel Ibero a su hijo

Manuel Ibero protagonizó uno de los momentos más conmovedores desde su ingreso a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada . En una nueva edición del clásico “Congelados” , el participante recibió la visita sorpresa de su mamá, Verónica , a quien no veía desde el 23 de febrero, cuando entró a la casa más famosa del país.

El reencuentro estuvo marcado por los abrazos, las lágrimas y las palabras de aliento por parte de la madre del participante. Sin embargo, un detalle del emotivo momento terminó convirtiéndose en el centro de la conversación en las redes sociales.

Al despedirse, Verónica le dio varios besos en la boca a su hijo, Manuel Ibero , como muestra de afecto. La escena se viralizó rápidamente en X y generó un intenso debate entre los usuarios por tratarse del vínculo entre una madre y un hijo adulto.

La situación recordó a lo ocurrido apenas un día antes con Tamara Paganini, quien también recibió la visita de una familiar durante un “Congelados” y se saludó con un beso en la boca. En ese caso, el gesto pasó prácticamente inadvertido, pero la escena protagonizada por Manuel despertó una repercusión mucho mayor en las redes sociales.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las opiniones quedaron divididas. Mientras algunos usuarios consideraron que el gesto fue inapropiado, otros lo defendieron como una simple demostración de cariño familiar y cuestionaron que se intentara darle una connotación diferente.

Las duras críticas a Manuel por como le habló a Luana

Manuel Ibero protagonizó un tenso cruce con Luana Fernández que rápidamente se volvió viral en redes sociales y dio mucho de que hablar entre los seguidores del reality de Telefe.

Que asco el machito de Manuel siempre mandando a pensar a las mujeres, poco a poco se le va cayendo su papel de buenito. pic.twitter.com/QbEboE4TvT — tronk (@TronkOficial) June 29, 2026

La discusión generó un fuerte rechazo entre los seguidores del reality, quienes cuestionaron el tono con el que el participante se dirigió a su compañera. En X, muchos usuarios lo calificaron de “machista” y “soberbio”. Pese a ser uno de los jugadores con mayor apoyo y señalado como candidato a llegar a la final, Manuel ya había recibido críticas por una situación similar con Solange Abraham, cuando durante una discusión le insinuó que “no le daba la cabeza”.

Todo comenzó cuando Luana enfrentó a Manuel por una actitud que, según ella, había tenido mientras conversaba con otra participante. "Estoy hablando con ella y te cagás de risa de atrás", comenzó diciendo Luana. "Decidite vos, que no sabés si hace A, B o C. Dale, reina", le contestó Manuel.

El cruce siguió: "¿Que no sé qué? No entiendo a lo que vas", apuntó Luana. "Bueno, sentate y aprendelo, no sé. Pensalo", fue la respuesta de Ibero que encendió las redes. "Yo no tengo nada que pensar. A mí no me tratés así, boludo. ¿Pensar qué? Mejor, no me hablés y yo tampoco te hablo. Si te dije algo es porque te estabas cagando de risa de mí", explotó Fernández. El video del enfrentamiento no tardó en viralizarse en X, donde cientos de usuarios salieron en defensa de Luana y cuestionaron la actitud de Manuel.