Indio Solari: su familia compartió una foto inédita de horas antes de su muerte

La imagen fue tomada en su casa de Leloir, un día antes del fallecimiento del Indio Solari y se volvió viral en redes sociales.

Un mes sin el Indio Solari: en una foto tomada el 4 de junio, un día antes de su muerte

La imagen fue tomada un día antes del fallecimiento del Indio Solari y se volvió viral en redes sociales. El homenaje de su esposa e hijo despertó miles de mensajes de admiración y recordó el enorme legado que dejó en la música argentina.

A un mes del fallecimiento del histórico músico, su familia volvió a emocionar a miles de fanáticos con un homenaje cargado de sensibilidad. A través de las redes sociales oficiales del artista, su esposa, Virginia Mones Ruiz, y su hijo, Bruno Solari, compartieron dos fotografías tomadas apenas un día antes de su muerte , una de ellas inédita .

Las imágenes , captadas durante la tarde del jueves 4 de junio en la residencia del músico en Parque Leloir, muestran al cantante caminando con la ayuda de un bastón por el parque de su casa. Junto a las postales, la familia escribió un breve pero profundo mensaje que rápidamente se multiplicó entre sus seguidores: "Te amamos tanto viejito" .

Una imagen íntima del Indio que se volvió viral

La publicación tuvo un fuerte impacto entre quienes siguieron durante décadas la carrera del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En pocas horas, la foto inédita acumuló cientos de miles de reacciones y una enorme cantidad de comentarios cargados de afecto, admiración y agradecimiento.

La fotografía posee un significado especial porque retrata un instante de la vida cotidiana de un artista que siempre eligió preservar su intimidad y mantener un perfil extremadamente reservado fuera de los escenarios. Una de las imágenes difundidas ya había sido publicada días atrás por su histórico colaborador y cuidador, Gastón Daus, quien acompañó aquella despedida con un emotivo mensaje dedicado a quien consideraba mucho más que un referente artístico.

La despedida de Gastón Daus

Tras la muerte del cantante, Daus compartió una reflexión que conmovió a los seguidores del músico. "Hoy escuché: '¡Gavilán!'. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo", escribió.

En el mismo mensaje también expresó el profundo vínculo que construyeron durante más de dos décadas de trabajo y amistad. "Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad. Sigo siendo el Gavilán que va a decir lo que vos querías, pero no podías", expresó Daus.

Un adiós multitudinario que quedó en la historia

El fallecimiento del Indio Solari, ocurrido el 5 de junio a los 77 años, provocó una de las despedidas populares más impactantes de los últimos tiempos en Argentina. El velatorio se desarrolló durante 18 horas consecutivas en el Microestadio Municipal José María Gatica, ubicado en Villa Domínico. Allí, cientos de miles de personas hicieron largas filas para rendir homenaje al músico que marcó a varias generaciones.

Durante la ceremonia, el féretro fue cubierto por camisetas, banderas, cartas, recuerdos personales y pañuelos blancos entregados por organizaciones de derechos humanos. Fue una escena que reflejó la profunda conexión emocional entre el artista y su público.

Tras la autorización de la Justicia, el Indio Solari será velado en un cementerio privado.

El legado del Indio Solari sigue vigente

A un mes de su partida, el recuerdo del Indio Solari continúa más vivo que nunca. Sus canciones, sus letras y sus frases siguen circulando diariamente en las redes sociales, donde miles de seguidores mantienen vigente el legado de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock argentino.

Su obra permanece ligada no solo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino también a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, entre otras. Consolidando así una trayectoria que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y fanáticos.