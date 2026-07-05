La conmovedora foto inédita del Indio Solari que compartió su familia a un mes de su muerte

Su esposa e hijo publicaron una imagen de los últimos momentos del músico junto a un mensaje que emocionó a sus seguidores: "Te amamos".

El sentido homenaje de la familia del Indio Solari, a un mes de su fallecimiento.

Al cumplirse el primer mes del fallecimiento del Indio Solari , su familia volvió a recordarlo con un emotivo homenaje en redes sociales. A través de la cuenta oficial del músico, compartieron una foto inédita de sus últimos momentos con vida y un sentido mensaje que conmovió a miles de fanáticos y reavivó el recuerdo del histórico referente del rock argentino.

Las imágenes, capturadas por Gastón Daus , colaborador de confianza del músico, mostraron a Solari en el jardín de su casa, luciendo lentes oscuros, una de sus camisas clásicas, suéter, saco y el bastón que lo acompañó en los últimos años, marcado por el avance del Parkinson .

La publicación compartida este domingo comenzó con una frase que ubicó el momento en el que fueron tomadas las fotografías: "Jueves 4 de junio a la tardecita" . Las imágenes, fueron tomadas por Gastón Daus, colaborador cercano del músico, muestran al Indio Solari en el jardín de su casa, con lentes oscuros, una de sus tradicionales camisas, un suéter, un saco y el bastón que utilizaba en los últimos años debido al avance del Parkinson .

En otra de las fotos, se lo ve junto a un árbol cubierto de hojas rojizas que descansaban sobre el césped otoñal. Aunque esa imagen había sido difundida poco después de su fallecimiento, la reciente publicación volvió a ponerla en primer plano y la transformó en un emotivo recuerdo de sus últimos días.

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El texto que acompañó las imágenes cerró con una declaración de afecto directo. “Te amamos tanto viejito... V y B”, escribieron, en alusión a las iniciales de Virginia Mones Ruiz, la compañera de vida del Indio durante 45 años, y su hijo Bruno Solari.

La reacción de los seguidores del Indio Solari

El mensaje, breve pero contundente, desató una ola inmediata de reacciones en sus fanáticos. A menos de una hora de su publicación, el posteo de Instagram superó los 40 mil “me gusta” y sumó cientos de comentarios llenos de cariño, gratitud y recuerdos. Entre los mensajes se destacaron nombres como Matías Martin, Benjamín Rojas y una multitud de seguidores que volvieron a expresar la huella imborrable del músico.

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“Siempre presente”; “Que su música no pare nunca más”; “Gracias Viru y Bruno por compartirnos al Indio”; “Mirá las almas a tu alrededor, mirá el amor que está a tu costado”; “Lo tenemos mucho más presente que antes. Los abrazamos con él”; “Siempre con ustedes”; “Pensando en vos siempre”, fueron solo algunos de los mensajes destacados.

Esta no es la primera vez que la familia Solari utiliza las redes para acercarse al público en este duelo colectivo. Apenas una semana después de la muerte del Indio, Virginia, conocida como Viru, tomó la palabra por primera vez en la cuenta oficial para agradecer el apoyo recibido.

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En un video grabado desde la intimidad, su voz serena y directa transmitió el peso de lo vivido: “Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer”.

Esa lista, que Viru empezó a enumerar, abarcaba desde los amigos y colaboradores más cercanos, hasta quienes estuvieron presentes en los momentos más difíciles: “Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento”.