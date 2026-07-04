"Es un burro y pavote": Pampito se la agarró con uno de los panelistas de Bendita

El enfrentamiento entre Pampito y Luca Martin sumó un nuevo capítulo y escaló con fuertes cruces al aire. Todo comenzó luego de que, durante una emisión de Bendita , el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin volviera a cuestionar al programa Puro Show y acusara al conductor de haber mentido en una polémica anterior. La respuesta del comunicador no tardó en llegar y estuvo cargada de críticas, descalificaciones y reproches por las reiteradas diferencias que mantienen desde hace varias semanas.

El origen de la disputa se remonta a las declaraciones que el hijo de Matías realizó tiempo atrás sobre Chiche Gelblung. En aquel momento, el panelista recibió numerosas críticas desde distintos programas de televisión por sus opiniones sobre el histórico conductor. Sin embargo, desde el ciclo de farándula decidieron tomar una postura diferente y salieron en su defensa , al considerar que el joven había cometido errores propios de la falta de experiencia en ese tipo de debates televisivos.

Al recordar aquel episodio, el presentador explicó que sintió una gran decepción cuando Martin lo acusó públicamente de mentir. “Dije que cuando todos los medios lo estaban matando, porque sentimos que había una cuestión política, nosotros tratamos de ser objetivos ”, sostuvo el conductor.

Luego, agregó que incluso le escribió un mensaje privado para preguntarle por qué había utilizado ese calificativo. Según contó, el panelista le respondió que en realidad se había confundido con Tomi Dente y le pidió disculpas en privado. Para Pampito, esa explicación no alcanzó y consideró que la rectificación también debía hacerse públicamente.

"Tenés que ser un poquito menos soberbio"

La tensión aumentó cuando Luca volvió a criticar al programa y aseguró que Puro Show hostiga a determinadas personas involucradas en conflictos mediáticos. Esa afirmación terminó de sacar de eje al conductor de eltrece, que respondió con dureza. “Tenés que buscar, si querés dedicarte a esto, aprender un poquito y ser menos soberbio”, expresó. Además, defendió el trabajo periodístico del envío y aseguró que las entrevistas siempre se realizan con el consentimiento de los protagonistas.

Lejos de dar por terminado el conflicto, la producción del programa emitió luego un fragmento de una entrevista en la que el joven reiteraba que Pampito había mentido y afirmaba que no le importaba en absoluto la opinión del conductor. Esa actitud provocó una reacción todavía más fuerte del periodista, que lo calificó de “burro, pavote y soberbio”. “Buscá los tapes y vas a ver que este programa te defendió de Feimann y todo el mundo”, insistió Pampito, visiblemente molesto por la situación. Incluso fue más allá y aseguró que Luca “no mira televisión y no sabe de lo que habla”.