Contundente reacción de La Joaqui: ¿sigue llorando por Luck Ra?

La Joaqui volvió a referirse públicamente a su separación de Luck Ra y dejó en claro que la relación quedó atrás. Durante la gala de Para Ti, la cantante fue interceptada por la prensa y respondió algunas preguntas sobre su presente luego de la ruptura con el artista cordobés.

El breve intercambio quedó registrado en un video que luego comenzó a circular en las redes sociales de Paparazzi. Allí se puede escuchar cómo los periodistas intentaron conocer cómo atraviesa La Joaqui esta nueva etapa y si todavía existe algún tipo de dolor por el final del romance. La primera consulta estuvo relacionada directamente con su estado de ánimo después de la separación. La cantante no evitó la pregunta y, con una sonrisa, respondió de manera contundente: “Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante”.

La frase marcó desde el comienzo la postura que mantiene actualmente sobre el vínculo que tuvo con Luck Ra. Sin embargo, los periodistas quisieron profundizar un poco más y le preguntaron si todavía sufría por la ruptura: “¿Ya no llorás más, Joaqui?” , fue la pregunta que recibió la artista. Su respuesta volvió a ser directa y dejó poco espacio para interpretaciones: “No, ya cada uno hizo su vida” .

La Joaqui dejó atrás su relación con Luck Ra

Con esas palabras, La Joaqui dejó entrever que tanto ella como Luck Ra ya tomaron caminos diferentes y que no atraviesa actualmente un proceso de duelo por la separación. La cantante evitó brindar detalles sobre los motivos que llevaron al final de la relación y prefirió concentrarse en su presente. Además, antes de retirarse del lugar, marcó claramente su intención de no continuar hablando sobre el romance: “Si quieren charlamos de otra cosa”, cerró, invitando a los periodistas a llevar la conversación hacia otro tema.

La relación entre La Joaqui y Luck Ra había despertado gran interés entre sus seguidores y se convirtió en uno de los romances más comentados de la escena musical argentina. Por eso, cada aparición pública de la cantante genera expectativa cuando se trata de conocer cómo continúa su vida después de la ruptura. Esta vez, sin embargo, su mensaje fue claro: para La Joaqui, la historia quedó en el pasado. Con pocas palabras y sin entrar en detalles, dejó en claro que prefiere mirar hacia adelante y continuar con sus proyectos personales y profesionales, lejos de las especulaciones sobre su expareja.