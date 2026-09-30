La Joaqui y Tiago PZK blanquearon finalmente su relación y se mostraron muy acaramelados en el aeropuerto. La pareja evitó dar declaraciones a los medios.

La mini luna de miel a Colombia de La Joaqui y Tiago PZK: se fueron a Colombia y así se mostraron enamorados

La Joaqui y Tiago PZK volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que su vínculo comenzara a mostrarse públicamente en las redes sociales. La pareja fue captada durante una nueva aparición conjunta , esta vez en uno de los lugares más transitados por las figuras del espectáculo argentino.

Las cámaras encontraron a los artistas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , donde se preparaban para abordar un vuelo. Según trascendió, el destino sería Medellín, Colombia , donde ambos tienen compromisos vinculados con su actividad profesional .

La Joaqui y Tiago PZK llegaron juntos y se mostraron muy cercanos frente a los medios que aguardaban en el aeropuerto. Consultada sobre el motivo del viaje, la cantante aseguró que se trasladaban “por trabajo”, aunque prefirió no brindar mayores detalles sobre la estadía.

Después de realizar el check in, ambos se dirigieron hacia el sector de Migraciones para completar los trámites correspondientes antes de abordar el avión. Durante todo el recorrido, la pareja se mostró relajada y con una actitud afectuosa.

La Joaqui y Tiago PZK, muy cariñosos en Ezeiza

Las imágenes registradas por Ciudad Magazine en el aeropuerto dejaron en evidencia la cercanía entre los dos artistas. En distintos momentos caminaron tomados de la mano y también se abrazaron mientras esperaban avanzar con los trámites previos al vuelo. El viaje a Medellín se da poco después de que La Joaqui y Tiago PZK decidieran blanquear su relación en las redes sociales, una noticia que generó repercusión entre sus seguidores y en los medios de espectáculos

La nueva exposición de la pareja también se produce en medio de las declaraciones de Luck Ra, quien se refirió públicamente a la situación y sostuvo una versión diferente sobre el vínculo. Mientras continúan las repercusiones por el comienzo de esta nueva etapa sentimental, La Joaqui y Tiago PZK emprendieron viaje hacia Colombia. La escapada tendrá una combinación entre compromisos laborales y momentos compartidos, en una especie de mini luna de miel que vuelve a poner a la pareja bajo la mirada pública.