Tremenda denuncia del taxi boy contra Maxi Ghione: "En un momento sacó dos armas de fuego y me dijo..."

El actor, Maxi Ghione, permanece a disposición de la Justicia mientras se analiza la denuncia y los elementos incorporados a la causa en su contra.

El reconocido actor argentino quedó involucrado en una investigación judicial que generó repercusión este martes. El caso se inició a partir de una denuncia presentada ante las autoridades y derivó en un procedimiento policial en la vivienda del intérprete, donde fueron halladas armas de fuego.

Maxi Ghione , de 53 años, conocido por sus trabajos en producciones como Montecristo, Maradona y la película Aterrados, fue detenido luego de ser denunciado por un trabajador sexual por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas . Tras la presentación, efectivos de la Policía de Santa Fe realizaron un allanamiento en el departamento del actor , ubicado en Lehmann.

Durante el operativo encontraron armas de fuego y, según algunas versiones difundidas, podrían ser alrededor de ocho . Luego del procedimiento, Ghione fue trasladado desde Lehmann hasta Rafaela y quedó a disposición de la Justicia .

La denuncia contra el actor

La periodista Pilar Smith dio a conocer detalles de la denuncia realizada por Emiliano Ezequiel Tarragona, de 43 años, quien se comunicó telefónicamente con el 911. La presentación judicial describe un encuentro que habría ocurrido 10 días atrás, aproximadamente. Relata: "el 20 de septiembre me presenté en la dirección para concretar un encuentro, pues el denunciado había contratado mis servicios de escort”, leyó la periodista durante el programa.

De acuerdo con el documento, el denunciante aseguró que inicialmente había acordado permanecer una hora en la vivienda, pero que la situación se habría extendido durante varias horas: “Concretamos el encuentro por el cual me pago una hora solamente. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico. En un momento sacó dos armas de fuego, me dijo ‘Mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme”.

El taxi boy que denunció a Ghione confesó: "tengo mucho miedo"

El hombre sostuvo además que no podía abandonar el lugar y que permaneció allí durante cinco horas: “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir”, agrega el denunciante. Según el relato incluido en la denuncia, después de regresar a su domicilio Tarragona habría reclamado el dinero correspondiente al tiempo adicional que permaneció en la vivienda.

Siempre de acuerdo con su presentación, Ghione se habría negado a pagarle y lo habría amenazado: “Una vez en mi domicilio le empecé a reclamar por el dinero. Él se negó a pagarme. Me dijo: ‘No te voy a pagar ni una mie…’. También me trato de transa y me amenazo: ‘No vayas a despertar al diablo’ en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”.

Finalmente, el denunciante explicó el motivo por el que decidió recurrir a la Justicia y manifestó temor por las posibles consecuencias: “Realizo la denuncia a los fines de obtener una medida de distancia, pues tengo mucho miedo. El denunciado es un actor muy conocido, trabajó en novelas y más. En Lehman todos lo conocen, saben cómo es y tiene muchos contactos”, cierra el documento leído por Smith.