Denunciaron a Joaquín Levinton por abuso sexual

El músico fue denunciado por su expareja. La mujer aseguró que fue forzada a consumir drogas y mantener relaciones sexuales no consentidas.

Joaquín Levinton fue denunciado por una expareja por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. La mujer realizó la denuncia ante la justicia y relató sobre situaciones vividas durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020.

La expareja del cantante aseguró que habría sido forzada a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales no consentidas. En diálogo con la periodista Karina Iavícoli, panelista de LAM (América), la denunciante contó que recientemente encontró registros audiovisuales de aquella época y que ese hallazgo la llevó a volver a recurrir a la Justicia, ya que revivió situaciones que marcaron el vínculo.

Según la mujer, la denuncia penal ya la había realizado en 2022 luego de haber terminado la relación amorosa, pero en ese entonces decidió desistir ya que, según dijo, fue Levinton quien le pidió que la retirara.

En la denuncia actual, además, describió un episodio puntual de violencia física. Según su relato, en una oportunidad intentó retirarse de una reunión en la que había varias mujeres y el cantante la habría tomado fuertemente del cuello, con intenciones de ahorcarla. La mujer aseguró que logró zafarse y escapar del lugar.

También contó que durante años cuando quiso abandonar la vivienda que compartía, él se lo habría impedido. Por el momento, el músico no hizo declaraciones al respecto.

En cuanto a la nueva presentación, el caso está caratulado como “abuso sexual con acceso carnal y amenazas”. En el parte policial consta que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50 y que la denunciante fue derivada al Centro de Orientación a la Víctima.