El book de fotos de Soledad Silveyra tras 22 días internada

La actriz de 74 años volvió a su casa tras su internación en el Sanatorio Otamendi. Tuvo fractura de pelvis y fisura de sacro.

Soledad Silveyra sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un book de fotos que muestran su estadía en el Sanatorio Otamendi. La actriz de 74 años confirmó el diagnóstico que motivó su prolongada internación y describió el proceso de recuperación que inició ahora desde su casa.

“Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación. Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”, escribió Silveyra junto a las imágenes, en las que se la ve en distintos momentos de su estadía en la clínica. “Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme” , agregó la actriz que se recupera para regresar a los escenarios.

La contención que tuvo Soledad fue esencial y en el posteo recordó cómo fueron sus días en la clínica rodeada de su familia y los momentos de dolor que vivió el tiempo que duró la internación. “He pasado por mucho dolor, pero con el apoyo de mi familia, de mis nietos amados, estoy convencida de que saldré adelante, queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora” , expresó la artista.

En otro de los apartados de su texto a modo de agradecimiento, la actriz agradeció a sus vecinos del barrio porteño de Recoleta que también estuvieron acompañándola. “A mis vecinos de Rodríguez Peña, que algunos de ellos están pasando por un momento muy difícil, y tuvieron la enorme generosidad de estar siempre conmigo”, sumó.

En las imágenes se ve a Solita en distintas etapas de los 22 días de internación, desde la cama del sanatorio, siendo asistida por el equipo médico y realizando ejercicios con el kinesiólogo.