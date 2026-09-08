Soledad Silveyra sufrió una fuerte caída doméstica y se fisuró la cadera

La actriz de 74 años atraviesa un complicado momento de salud tras sufrir una fuerte caída que terminó en internación. Qué dijo su hijo sobre su estado de ánimo.

Soledad Silveyra sufrió una fuerte caída y permanece internada en el Sanatorio Otamendi. La noticia la confirmó su hijo Baltazar Jaramillo en LAM (América) y dio detalles sobre cómo se encuentra la salud de la actriz de 74 años.

“Tuvo un accidente ayer en su casa. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora . Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud por los que había suspendido un par de funciones”, comenzó diciendo el panelista Pepe Ochoa con información del hijo de Silveyra.

Luego, señaló: “Ayer se cayó, estaba sola, llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla y la internaron”.

En cuanto a su estado de ánimo, según lo que contó el periodista de América, la actriz que viene con algunos malestares en su espalda desde hace un tiempo que la obligó a alejarse de los escenarios, "está bien de ánimo" y "se quiere ir" de la clínica. Sin embargo, el panorama podría favorecer a la actriz que este martes podría recibir el alta médica y continuar con los cuidados en su casa. Ahora, a través de sus redes sociales, Silveyra volvió a referirse a su presente y expresó un deseo muy concreto: recuperar su bienestar para regresar a los escenarios.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió.

La actriz también reflexionó sobre el significado que tiene la profesión en su vida y destacó la importancia de mantenerse conectada con el oficio: “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”.

Soledad Silveyra en lo de Mirtha

Soledad Silveyra fue una de las invitadas de La Noche de Mirtha (El trece) el pasado sábado y reveló que atraviesa una difícil situación de salud. La actriz además confirmó que se separó de José Luis Vázquez, su última pareja que vive en Brasil.

"No estoy bien", lanzó sin vueltas Silveyra cuando Mirtha Legrand le consultó por su salud tras la fuerte caída que sufrió seis meses atrás. “Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, explicó. Luego recordó que el problema comenzó al regresar de un spa en Punta del Este.

“Me tropecé con una valija y me pegué un golpe. Caí de cola. Fue justo en la cadera”, relató. La actriz detalló que el dolor persiste desde entonces. “Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera. Entonces es muy difícil la cura. En general, las tendinitis son complicadas”.

Tras seis meses de aquella caída, la actriz tuvo que cambiar su estilo de vida y necesita de ayuda para muchas actividades cotidianas. "Desgraciadamente no puedo caminar bien" se sinceró y explicó, al mismo tiempo, que los analgésicos empezaron a afectar a su organismo por lo que los médicos tuvieron que cambiar el tratamiento. “Me iba a quedar sin estómago. Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche. Si no, no sé cómo estaría”, dijo.

Silveyra recordó aquel día que por el problema de salud debió suspender "¿Quién es quién?", la obra que protagonizaba con Luis Brandoni, pero después de 10 días de mucho dolor. “Como a Beto no le gustaba suspender las funciones, yo seguía. Hice 10 días de función con mucho dolor, hasta que el décimo día ya era insoportable”, reveló, sobre cómo finalmente decidió suspender la obra.

Todo cambió al día siguiente de la suspensión de la obra cuando Brandoni sufrió una fuerte caída, golpeó su cabeza con una mesa y murió días después.

Respecto a su regreso a las tablas, la actriz trabaja para poder volver en verano ya que quiere reencontrarse con el público.