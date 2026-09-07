Las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo en el mes de septiembre.

Septiembre se presenta, según las predicciones de la famosa tarotista, Mhoni Vidente , como un mes marcado por los cambios, los nuevos proyectos y la necesidad de cerrar determinadas etapas. De esta manera, la astróloga mexicana elaboró un pronóstico para los 12 signos en el que aparecen oportunidades laborales, viajes, movimientos económicos y definiciones en el plano sentimental.

Las predicciones también incluyen una carta del tarot para cada signo, un arcángel asociado, días considerados favorables, números de la suerte y advertencias sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. Se trata de interpretaciones astrológicas y esotéricas, por lo que deben leerse como tales y no como previsiones comprobables.

Septiembre estará dominado por El Mago, una carta que Mhoni Vidente vincula con nuevos desafíos y satisfacciones económicas. El signo podría atravesar viajes relacionados con vacaciones o nuevos proyectos laborales. También aparece la posibilidad de resolver favorablemente un asunto legal. La predicción recomienda dejar atrás el pasado y avanzar. Sus números mágicos son 04, 13 y 25, y su mejor día será el jueves.

Tauro

La Rueda de la Fortuna marca un período favorable para alcanzar estabilidad económica y amorosa. La astróloga señala que puede ser un buen momento para realizar trámites legales, cambiar de trabajo o retomar los estudios. También advierte sobre los gastos impulsivos y recomienda comenzar a ahorrar. Sus números de la suerte son 07, 18 y 33, mientras que el miércoles será su día destacado.

Géminis

El signo aparece bajo la influencia de El Diablo, una carta que lleva a Mhoni a recomendar cautela con las personas del entorno. En el ámbito laboral podría llegar un nuevo contrato y surgir oportunidades para iniciar un negocio propio. En cambio, el amor puede presentar complicaciones para quienes están en pareja. Los números mágicos son 15, 24 y 44, con el lunes como día indicado.

Cáncer

El Carruaje representa para este signo una etapa de reinvención y transformación. La predicción anticipa crecimiento económico y profesional, además de dos viajes que podrían resultar importantes. En el amor habrá dudas sobre la continuidad de una relación y posibilidad de renovación sentimental. Sus números mágicos son 03, 12 y 77 y sus colores, azul y blanco.

Leo

La carta del Sol aparece asociada al progreso y la superación. Mhoni Vidente anticipa oportunidades económicas, dinero extra por comisiones o pagos atrasados y la posibilidad de retomar los estudios. Sin embargo, recomienda prestar atención a posibles conflictos laborales. En el plano sentimental, septiembre podría marcar el final de una relación que ya no funciona. Sus números son 19, 31 y 37.

Virgo

Septiembre es presentado como un mes especialmente favorable para el signo, con el As de Oros como carta del tarot. La predicción señala nuevos proyectos laborales, transformaciones y hasta la posibilidad de iniciar un emprendimiento. También aparecen viajes y cambios importantes en la vida personal. En el amor, Mhoni advierte sobre celos, enojos y posibles rupturas si no existe una buena comunicación. Los números de la suerte son 05, 27 y 52.

Libra

El Loco acompaña al signo durante septiembre y, según la astróloga, favorece la resolución de asuntos legales y migratorios. También es un período propicio para cambios laborales, ordenar las finanzas y fortalecer las relaciones sociales. Después del 21 de septiembre, con el comienzo de su etapa de cumpleaños, Libra podría experimentar una renovación personal y económica. Sus números son 23, 32 y 64.

Escorpio

El Juicio marca un mes de cambios personales y búsqueda de estabilidad emocional. La predicción habla de crecimiento profesional, reconocimiento en el trabajo y posibilidades de resolver trámites vinculados con visas, migración o créditos bancarios. En el amor, será un período para dejarse querer y abrirse a nuevas posibilidades. Sus números mágicos son 02, 06 y 30.

Sagitario

La carta del Emperador anuncia cambios importantes y un período de crecimiento, siempre que el signo logre dejar de lado el ego y la soberbia. Mhoni Vidente anticipa posibilidades de estudiar, emprender y buscar nuevos rumbos en el extranjero. También podrían aparecer viajes o incluso un cambio de residencia a otro país. Sus números de la suerte son 08, 16 y 27.

Capricornio

Con el As de Bastos, septiembre aparece como un momento para fortalecer el patrimonio y ordenar la vida personal. La predicción recomienda alejarse de amistades o vínculos tóxicos y prestar atención a las finanzas. También podrían resolverse pagos atrasados y trámites de residencia o pasaporte. Un amor del pasado podría reaparecer. Sus números son 01, 18 y 43.

Acuario

La Torre aparece como símbolo de oportunidades nuevas y movimientos importantes. El signo podría atravesar un mes favorable en el trabajo y realizar viajes. Mhoni también anticipa independencia respecto de la familia y la necesidad de tomar decisiones propias. En el amor, podría aparecer una nueva persona, posiblemente de Aries o Libra. Sus números mágicos son 09, 11 y 69.

Piscis

La Estrella marca un período de crecimiento personal y económico. Según la predicción, septiembre puede traer cambios laborales, mayores ingresos y la resolución de situaciones familiares. En el plano sentimental, alguien del trabajo podría desarrollar sentimientos por el signo. Los números de la suerte son 10, 20 y 38, y el martes será su día mágico.