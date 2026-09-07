Tiago PZK revolucionó las redes con las frases de su nueva canción: ¿con indirectas para La Joaqui?

El artista de Monte Grande publicó un TikTok con frases de su nueva canción y en las redes sociales estallaron las hipótesis que hicieron crecer el escándalo. El supuesto romance.

Los rumores de un posible romance entre Tiago PZK y La Joaqui crecieron en las últimas horas, principalmente cuando Pochi de Gossipeame reveló en la televisión que estuvieron juntos en un recorrido por el Ecoparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) . Esta vez, lo que generó ruido fueron TikTok que compartió el cantante, mostrando adelanto de un nuevo tema en las que aparecieron frases que podrían tener cierta indirecta.

A dos meses de la ruptura de la cantante con Luck Ra , el cantante sorprendió con las frases y las redes sociales no perdonaron con distintos análisis que suponen indirectas hacia ella .

"Que no se entere / que sos como tu vieja, que te gustan villeros / Prendo tu chop / voy a tu country"", fueron algunas frases que llamaron la atención y son vinculados con una posible indirecta para la artista .

En este tránsito de su vida, donde confirmó su separación, la artista urbana reveló que está saliendo con alguien más, dejando atrás al cordobés. confirmara que empezó a salir con alguien más luego de que Luck Ra la dejara. Cabe recordar que el cordobés habría hecho referencia al bonaerense con el término "ex gran amigo" en una publicación en la que afirmó que no le fue infiel a la artista.

Durante la amistad que mantuvieron, realizaron la canción Fue culpa tuya, publicada en 2025.El cantautor había publicado un video con esa canción, eligiendo los versos "De la muerte y los cuernos nadie se salvó / Yo pensé que sí, pero mi día llegó / Me enamoré y qué mal me salió / Todo lo que hice de nada valió".

En medio del revuelo, llamó la atención una imagen publicada por La Joaqui en la que se la muestra arrodillada y con una mano tomándola del rostro. En ese contexto se generaron varias hipótesis, entre las que se mencionaba que era la mano de una nueva pareja.

En medio del revuelo, llamó la atención una imagen publicada por La Joaqui en la que se la muestra arrodillada y con una mano tomándola del rostro. En ese contexto se generaron varias hipótesis, entre las que se mencionaba que era la mano de una nueva pareja.

Sin embargo, su amigo Facundo Guarino reveló la verdad: "Y para los odiadores seriales, me encanta que mi mano de empanada fatay haya generado tanto revuelo", dijo en sus redes, afirmando que era la mano de él quien la tomaba.

Las llamativas imágenes que trascendieron entre La Joaqui y PZK junto a sus hijas

La información fue revelada por Pochi durante una emisión de “Puro Show”, El Trece, donde la panelista contó algunos detalles sobre la salida que habrían compartido los músicos. Según explicó, fueron vistos durante la mañana mientras recorrían el espacio y, de acuerdo con los testimonios que recibió, se mostraron muy cercanos y cómplices.

“A mí lo que me cuentan es que hace pocos días se la vio a la Joaqui con Tiago PZK por la mañana y las hijas de ella en el Ecoparque caminando. Supuestamente son amigos, pero hay rumores de que Tiago PZK y la Joaqui estarían juntos ”, comentó la panelista Pochi de Gossipeame en la ronda de chimentos del programa.

Durante el programa de eltrece, Pochi también sumó otro dato que alimentó las especulaciones sobre el vínculo entre los dos artistas. Según relató, Tiago PZK habría tenido un gesto especial con La Joaqui durante la salida: “¿Saben lo que hizo él? Fueron a un lugar donde compraba souvenirs, adivinen qué le regaló él a ella... un burro, por Luck Ra”, contó la panelista, haciendo referencia al particular obsequio y a la relación del cantante con Luck Ra.

Además, Pochi describió cómo pudieron identificar a los protagonistas del encuentro y volvió a remarcar la cercanía que habría observado la persona que los vio: “Miren ahí el que está con la campera es Tiago. Ella es la que está toda vestida de blanco. Una señora le pidió sacar una foto. Dijo que se los vio muy bien, muy cómplice”, añadió.

Por ahora, ninguno de los dos artistas confirmó públicamente que exista una relación sentimental entre ellos. Mientras tanto, la salida compartida y los detalles que trascendieron en televisión volvieron a instalar a La Joaqui y Tiago PZK entre los nombres más comentados del mundo del espectáculo.