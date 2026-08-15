Bomba: el conductor estrella que podría volver a la televisión tras una década

El icónico presentador tendría conversaciones avanzadas con El Trece para estar al frente de un nuevo ciclo.

La televisión argentina podría tener uno de sus regresos más esperados: Nicolás Repetto estaría en conversaciones avanzadas para volver a la pantalla después de ocho años, esta vez de la mano de Kuarzo y El Trece. La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, quien aseguró haber chequeado el dato con fuentes de la productora y el canal. El conductor, además, reconoció que existen negociaciones aunque todavía no hay un acuerdo formalizado.

El proyecto estaría pensado como un programa de entretenimiento con juegos, cantantes, bailarines y humor, un formato que tendría puntos de contacto con algunos de los grandes éxitos de Repetto. La versión tomó fuerza después de que un famoso que había pasado por las oficinas de Kuarzo comentara que allí se estaban realizando castings para “el nuevo programa de Nico Repetto” . A partir de ese dato, Etchegoyen consultó a distintas fuentes para confirmar si efectivamente se trataba del histórico conductor.

Finalmente, el propio presentador le respondió al periodista y reconoció las conversaciones: “Hola Juan, estoy en conversaciones con Kuarzo y con el Trece para volver. Nada formalizado aún ”, le escribió. Según explicó el comunicador, el mensaje significó una confirmación importante, especialmente porque Repetto suele mantener un perfil muy reservado y pocas veces habla públicamente sobre sus proyectos.

Cuenta @JuanEtchegoyen que la llegada de Nicolás Repetto a El Trece está casi confirmada, sería con un programa de juegos. pic.twitter.com/wH4uo9C7Wc — emi (@eeemiliano) August 14, 2026

Todavía no está definido cuándo podría producirse la vuelta. Algunas versiones ubican el estreno dentro de aproximadamente dos meses, mientras que otras señalan que Repetto podría ocupar la pantalla durante enero, aprovechando las vacaciones de Guido Kaczka. El regreso sería especialmente significativo porque la última experiencia televisiva del conductor fue en 2018, cuando estuvo al frente del noticiero del mediodía de Telefe, un ciclo que no tuvo el resultado esperado.

Suar había asegurado que quería contar con Nicolás Repetto

La posibilidad de que Repetto vuelva a El Trece también se relaciona con el deseo expresado públicamente por Adrián Suar, quien días atrás había reconocido su intención de sumarlo al canal. “A Nicolás Repetto me encantaría tenerlo también. Hay que convencerlo, pero esa es mi especialidad”, había dicho el empresario. En la misma entrevista, el Chueco también mencionó a Marcelo Tinelli como otra figura que le gustaría recuperar para la pantalla, aunque aclaró que su eventual regreso no sería con el tradicional Bailando.