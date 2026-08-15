¡Sin filtros! Romina Gaetani rompió el silencio tras los dichos de Cavanagh, su ex pareja

Romina Gaetani decidió referirse públicamente a las declaraciones que realizó su expareja , Luis Cavanagh , durante su participación en LAM , donde el empresario habló sobre la denuncia por violencia de género que la actriz presentó en diciembre. Sin intención de convertir el caso en una disputa televisiva, la artista dejó clara su postura y marcó distancia de los dichos de su ex.

Ante la prensa, Gaetani fue contundente cuando intentaron trasladarle las declaraciones de Cavanagh. “No me interesa para nada que me relates lo que esta persona dijo ayer”, manifestó , dejando en claro que no pretende responder cada una de las afirmaciones que hizo el empresario frente a las cámaras.

La aparición de Cavanagh en el programa conducido por Ángel de Brito tuvo como eje su versión de los hechos. El empresario negó haber ejercido violencia física contra la actriz y explicó que decidió hablar públicamente porque “no daba más”. Además, sostuvo: “Ella sabe, 100% que no le pegué”. Durante la entrevista también habló sobre el impacto que tuvo el conflicto en su vida personal y familiar y se refirió a la indagatoria judicial que atravesó.

Qué dijo Romina Gaetani sobre la causa

Lejos de profundizar en las declaraciones de su expareja, Gaetani aseguró que no tiene interés en mantener una confrontación mediática: “De corazón digo que no me importa nada. Para mí es pasado”, expresó. Sin embargo, la actriz aclaró que el proceso judicial continúa formando parte de su presente: “Sigue siendo de alguna manera un presente porque sigo firmando papeles, porque sigo hablando con el doctor Ignacio Trimarco”, explicó al referirse al trabajo que mantiene junto a su abogado.

Gaetani también recordó cómo fueron los primeros meses posteriores a la denuncia, que según relató realizó el 28 de diciembre. “Todo mi enero, todo mi febrero, fue estar en contacto más con la policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía”, contó, al describir el proceso que atravesó desde entonces.

Las medidas de protección que continúan vigentes

Durante sus declaraciones, la actriz destacó además el acompañamiento recibido por parte de la Justicia y valoró particularmente el trabajo de la Fiscalía de Pilar. Según explicó, algunas medidas de protección continúan activas: “Veo que están atentos en renovarme cada tres meses el botón antipánico, la perimetral”, señaló Gaetani.

También contó que en determinado momento le ofrecieron disponer de un oficial en la puerta de su vivienda, aunque decidió no aceptar esa alternativa porque consideró que no era necesaria. Respecto del avance del expediente, la actriz manifestó: “Estoy agradecida porque veo que la Justicia avanzó, ratificando de alguna manera todo lo que describí, todos los hechos y la denuncia que hice”.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando intentaron contarle en detalle algunas de las declaraciones de Cavanagh, entre ellas su referencia a un supuesto video de seguridad que, según el empresario, respaldaría su versión: “No me cuentes lo que él dice, no me importa”, respondió la actriz. De esta manera, Gaetani volvió a remarcar que su intención no es convertir el expediente en un enfrentamiento mediático y que prefiere que la situación continúe por los canales correspondientes de la Justicia.