Es mi sueño, segunda temporada: qué famosos acompañarán a Guido Kackza

Es Mi Sueño vuelve a El Trece con la conducción de Guido Kackza: cuándo comienza la segunda temporada y quiénes serán los famosos participantes.

Después del buen recibimiento que tuvo en su primera temporada, Es Mi Sueño prepara su regreso a la pantalla de El Trece con una nueva edición cargada de música, emoción y relatos personales. El ciclo volverá a tener a Guido Kaczka como conductor y reunirá a numerosas figuras reconocidas de distintos ámbitos.

La segunda temporada de Es Mi Sueño comenzará e l miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas por eltrece, con una propuesta que volverá a poner en el centro a personas comunes que buscan concretar un anhelo especial. Para alcanzar ese objetivo, los participantes compartirán escenario y canciones con famosos que se sumarán al desafío.

El programa combina entretenimiento con historias de vida y propone que cada concursante pueda acercarse a su sueño a través de una experiencia musical. En esta nueva temporada, distintas personalidades del espectáculo , el deporte , el periodismo y el humor serán parte de cada emisión.

Quiénes participarán de la segunda temporada de Es Mi Sueño

La nueva edición contará con una extensa lista de figuras que asumirán el desafío de cantar junto a los participantes. Entre los nombres confirmados aparecen Guillermo Andino, Nati Pastorutti, Miguel Ángel Rodríguez, Leticia Brédice, Maju Lozano y Emilia Attias.

También serán parte de esta temporada Viviana Saccone, Bambino Pons, Yayo, Barbie Simons, Martín Souto, Iván Ramírez, Dante Ortega y Lío Ferro. La nómina se completa con Michelle Masson, Pipino Cuevas, Lizard, Gastón Angrisani, Jonás Gutiérrez, Antonio Occhiato y Anaís Castro, quienes tendrán un rol central dentro de las distintas historias que presentará el ciclo.

Natalia Pastorutti

Música, famosos y sueños por cumplir

Con Guido Kaczka nuevamente al frente, Es Mi Sueño buscará repetir la fórmula que funcionó durante su primera temporada: reunir a figuras conocidas con participantes anónimos para compartir canciones y acompañarlos en el camino hacia la concreción de un sueño. Cada encuentro estará atravesado por una historia personal y por los objetivos que los concursantes desean alcanzar.

Así, la música funcionará como punto de encuentro entre los protagonistas y como el vehículo para contar experiencias cargadas de emoción. El regreso del programa a eltrece ya tiene fecha y horario confirmados: será el miércoles 19 de agosto a las 21, cuando la pantalla del canal vuelva a abrirle espacio a una propuesta que combina entretenimiento, figuras populares e historias de superación.