La Negra Vernaci y Griselda Siciliani tiraron indirectas contra Luciano Castro y Moria Casán las mandó al frente.

La actriz y la diva estuvieron como invitadas al programa que la locutora tiene en Olga.

Griselda Siciliani y Moria Casán visitaron Olga para participar de una charla con Elizabeth “La Negra” Vernaci , en el marco del lanzamiento de la serie de la One para Netflix , producción en la que la actriz interpreta a la diva. Sin embargo, el motivo original de la visita quedó rápidamente desplazado por un divertido momento que tuvo como protagonista a Luciano Castro .

Durante la entrevista, la conductora no dejó pasar la oportunidad de hacer una referencia al actor, con quien mantuvo una relación durante varios años. Con su habitual estilo filoso y cargado de ironía, Vernaci miró a Griselda y lanzó una frase que generó inmediatamente la complicidad de sus invitadas.

"Necesito hablar cosas con vos, de temas muy específicos pero no delante de ustedes. Vamos a hablar solas", expresó la locutora, dejando entrever que tenía algunos asuntos pendientes para conversar con la actriz lejos de las cámaras. La reacción de Moria Casán no se hizo esperar. Siempre atenta a cualquier situación que pueda generar humor, la One decidió involucrar al público y resumió el particular vínculo entre las protagonistas con una contundente frase: "Las señoras han compartido un miembro del espectáculo".

El comentario provocó las carcajadas en el estudio y dejó a Griselda Siciliani frente a una situación de la que salió apelando, una vez más, a la ironía. Sin perder la sonrisa, la actriz respondió: "¡Nosotras dos y cuántas más!". De esta manera, logró descomprimir el momento mientras las tres intercambiaban miradas cómplices. La situación continuó con más bromas y referencias indirectas al actor. "Ahora vamos a charlar con Gri... unas cositas mientras ustedes miran el trailer", anticipó Vernaci, antes de continuar con el segmento.

La historia entre Luciano Castro y la Negra Vernaci se remonta a comienzos de los años 2000. Ambos se conocieron durante la grabación de La Biblia y el Calefón, el recordado programa conducido por Jorge Guinzburg. En aquella oportunidad, el actor y la locutora protagonizaron un particular coqueteo frente a las cámaras que habría sido el puntapié para que posteriormente él la invitara a salir. Recién en 2005, la pareja decidió hacer público su romance. La relación tuvo varias idas y vueltas y se extendió durante aproximadamente cuatro años. Aunque nunca expusieron públicamente los motivos que llevaron a la separación, con el paso del tiempo ambos se refirieron al otro con afecto.

El reciente antecedente de Luciano Castro con Griselda Siciliani

Por su parte, Griselda Siciliani y Luciano Castro también se conocieron dentro del ambiente artístico. Según versiones que circularon durante años, ambos habrían tenido un primer acercamiento sentimental en 2007, cuando ella formaba parte de Patito Feo y él protagonizaba Lalola. De confirmarse aquella versión, existiría una superposición temporal en los vínculos que cada una de las mujeres habría mantenido con el actor.

El cruce entre La Negra Vernaci y Griselda Siciliani



"Necesito hablar cosas con vos, de temas muy específicospic.twitter.com/tZAj2AuOXr — Filo.news (@filonewsOK) August 14, 2026

Mucho tiempo después, Griselda y Luciano volvieron a encontrarse y retomaron su relación. El romance fue oficializado públicamente en mayo de 2024 y se convirtió en uno de los vínculos más comentados del espectáculo argentino. Sin embargo, la historia llegó a su final a comienzos de 2026, luego de que se filtraran audios y mensajes que Castro habría intercambiado con una joven danesa a la que habría conocido durante una estadía laboral en Madrid. El contenido de esas conversaciones fue interpretado como un posible intento de infidelidad y terminó desencadenando la separación.

Así, aquel pasado sentimental en común volvió a quedar en el centro de la escena durante la visita de Griselda Siciliani a Olga. Esta vez, con Moria Casán como testigo y la particular complicidad de La Negra Vernaci, el recuerdo de Luciano Castro se transformó en uno de los momentos más comentados de la entrevista.