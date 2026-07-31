Sabrina Rojas liquidó a Griselda Siciliani: qué dijo

La conductora televisiva, que reemplaza a Yanina Latorre en SQP, fue durísima al referirse sobre el estreno de la serie de Moria Casan. Qué dijo sobre la actriz principal.

Sabrina Rojas no anduvo con rodeos ni tuvo pelos en la lengua cuando le hicieron una pregunta que involucraba a la actriz Griselda Siciliani , el último amor de Luciano Castro . Todo tuvo que ver con el estreno de la serie de Moria Casán, que justamente es interpretada por la misma.

En el programa Sálvese Quién Pueda (SQP) , donde reemplaza a Yanina Latorre por sus vacaciones, la conductora fue durísima al revelar si fue invitada a al evento. "Me invitaron también", confesó la conductora pero fue explosiva cuando contó cuál es la decisión que tomó con respecto a eso.

Rápidamente, fue contundente al hablar sobre la invitación y dejó en claro si irá o no al evento: “No voy a ir. La voy a ver después, tranquila, en mi casa. No voy a ir al estreno, claramente. No me interesa lo más mínimo”.

Ante esa decisión, los panelistas del programa empezaron a nombrarle algunas de las figuras que estarán presente en la avant premiere de la serie, incluyendo a Griselda quien ocupa el protagónico. Cuando escuchó el nombre de la actriz, lanzó una frase que marcó con claridad el distanciamiento: “Claro, imagínense. No quiero cruzarme a esa mujer“.

Las asperezas en el vínculo con Siciliani se profundizaron luego de que se conozca la relación de la actriz con Luciano Castro, expareja de Rojas y padre de sus hijos.

Flor Vigna volvió a hablar de las infidelidades de Luciano Castro y Sabrina Rojas la criticó duramente

Las recientes declaraciones de Flor Vigna sobre la supuesta infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani continúan generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, quien se refirió al tema fue Sabrina Rojas, que dio su mirada sobre la decisión de la cantante de volver a hablar de un episodio que parecía haber quedado en el pasado.

La actriz fue consultada durante Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce mientras Yanina Latorre se encuentra ausente, y respondió sin esquivar la polémica. Lejos de cuestionar que Vigna expusiera su versión de los hechos, defendió su derecho a contar su propia experiencia: “A mí me parece que si es su historia y tiene ganas de contar su historia, no está mal. Si le pintó hablar y quiere hablar de su historia, ¿por qué tiene que callar? ¿Por qué tiene que cuidar?”, expresó Sabrina, dejando en claro que considera legítimo que la artista decida hablar cuando lo crea necesario.

La observación de Sabrina Rojas sobre el momento elegido por Flor Vigna

Si bien respaldó la posibilidad de que Flor Vigna relate públicamente su historia, Sabrina Rojas también marcó un aspecto que le llama la atención cada vez que la cantante vuelve a referirse a su vida sentimental: “Lo que sí me parece siempre raro de ella es que es previo a algo, a un estreno”, comentó con tono irónico, sugiriendo que este tipo de declaraciones suelen coincidir con el lanzamiento de algún proyecto profesional.

La actriz fue aún más lejos al recordar lo que, según su percepción, ocurre después de esas entrevistas. “Después tal vez va a SQP, a LAM o qué sé yo, y se pone nerviosa, quiere llorar, se arrepiente de todo lo que dijo”, afirmó. Finalmente, cerró con una frase que no pasó inadvertida y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y programas de espectáculos: “Esa es la contradicción que tuvo toda la vida Flor”.

Un conflicto que vuelve a instalarse en la agenda

Las palabras de Sabrina Rojas se suman a la fuerte repercusión que tuvieron las recientes declaraciones de Flor Vigna sobre su relación con Luciano Castro y el supuesto vínculo del actor con Griselda Siciliani. Aunque el episodio pertenece al pasado, el tema volvió a ocupar un lugar central en la agenda del espectáculo argentino tras las revelaciones de la cantante. Ahora, con la opinión de Sabrina Rojas, el debate suma un nuevo capítulo que vuelve a poner el foco sobre una historia que, lejos de quedar atrás, continúa generando comentarios y diferentes interpretaciones.