Sin vueltas, Sabrina Rojas reveló lo único que extraña del matrimonio con Luciano Castro

La modelo sorprendió en las redes sociales al contar detalles sobre cómo era su relación con Castro y la comparación con su presente de soltería.

Sabrina Rojas sorprendió con llamativas declaraciones a través de su cuenta personal de Instagram donde suma 1,3 millones de seguidores, donde expresó qué es lo que extraña de la relación que tuvo con el actor Luciano Castro cuando mantenían el matrimonio.

En sus revelaciones, confesó que extraña la división de las tareas del hogar debido a que ahora, en soledad, debe hacerse cargo ella de todo. En su video contó cómo es su rutina: “¿Qué hora es? 17.26 . Quiero dejar constancia de cómo es mi vida ahora. Antes yo hacía Pasó en América entonces me iba para Capital, y cuando volvía ya estaba la cena y todo hecho, porque los niños quedaban con una señora que los cuidaba, Karina, un amor, y por ende no solo los cuidaba, sino que les hacía de comer. Entonces, cuando Fausto volvía de fútbol, ya la comida estaba hecha. Yo ya no estaba, ya me había ido”, comenzó revelando.

“Pero como a hora tengo que hacer todo yo: llevar, buscar los chicos al cole, llevar a Fausto a fútbol y cuando vuelve de fútbol, que son las ocho de la noche, no puedo recién ahí ponerme a cocinar . ¿Por qué? Porque se hace tardísimo y mañana tienen cole. Y ahora no tengo a nadie que me cocine. Entonces, cinco y media empezamos a cocinar . Ya puse pollo en el horno. Mientras se hace, esperamos una horita más o menos, salimos para fútbol, me quedo, me tomo unos mates. Cuando volvemos, lo pongo a cocinar otra media horita y así hago todo. Así puedo llevar al nene. Esto es ser madre sola. Cuando una es madre sola tiene que resolver. Es lo único que extraño de Paso en América. No, mentira, extraño todo de Paso en América. Pero era un lujo, la verdad, que el tema cocina estaba resuelto. Ahora, pues ya no”, dijo enumerando todas las actividades.

Sabrina Rojas Tareas del hogar

Sobre la historia de Instagram, escribió: “Cuando uno vive en pareja se dividen las tareas, lo único que extraño del matrimonio. De paso aprovecho a contarles que en breve empieza una obra en mi cocina. Pues vienen cambios en casa. Pediré delivery hasta que la dejen nueva”.

De alta: Luciano Castro abandonó la clínica tras su tratamiento

Hace algunas semanas el actor Luciano Castro tomó la decisión de internarse en un centro de rehabilitación luego de la separación con Griselda Siciliani luego del escándalo que tuvo al intentar pautar un encuentro con una española durante su visita al país europeo. Tras algunos días de tratamiento en el lugar, confirmaron que obtuvo el alta.

Fue la periodista Paula Varela quien reveló la noticia en Lape Club Social: “Luciano Castro recibió el alta. Es una buena noticia. Tiene que ponerse a grabar una ficción de Sebastián Ortega”, dijo y detalló que se trata de un alta transitoria con terapia ambulatoria. “Él se internó en una clínica que tenía cierta movilidad. La clínica queda acá. Es un alta transitoria con terapia ambulatoria. No es que soltó y ya está, ‘me curé y no voy más’. Él sigue, tiene que ir, tiene que reportarse, tiene una persona con la que se comunica y le hacen un seguimiento”.

“Si ellos ven que no está funcionando, o él vuelve a pedir ayuda, tiene que regresar a una internación permanente. El alta implica que hace la terapia ambulatoria. Se busca el alta definitiva”, continuó revelando y cerró: “También me dicen que él ya se encontró con los hijos”.