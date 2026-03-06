Nuevo programa para Pampita: la cifra exorbitante que cobrará en la TV Pública

La periodista Yanina Latorre reveló detalles del contrato que le haría el canal para que inicie un ciclo en la grilla. Las condiciones y el formato del proyecto.

Yanina Latorre se mostró enfurecida en el programa que conduce Sálvese Quién Pueda (SQP) al contar cuál es la propuesta que le habría llegado a la modelo Pampita Ardohain desde la TV Pública para comenzar un ciclo televisivo con un formato específico.

“Le ofrecieron un programa en la TV Pública a Pampita. Será un ciclo de entrevistas. Todavía no está firmado el contrato , están ultimando los detalles”, comenzó relatando la picante periodista de espectáculos. Más tarde dio detalles sobre la propuesta y dejó en claro su indignación por la misma.

“La contrata el canal y por 4 días de trabajo, 3 programas por día, le van a pagar con nuestros impuestos: 25 millones de pesos . TV Pública, que no hay rating, queno lo gana Wanda conduciendo MasterChef. ¡Es la TV Pública!Y por más que sea Pampita, ¿cuánto puede medir?”, reveló en SQP.

Según Yanina Latorre, Pampita cobraría 25 millones de pesos por 4 programas de entrevistas en la TV Pública. pic.twitter.com/ZHUt2cG6b3 — Real Time (@RealTimeRating) March 6, 2026

Más tarde dejó en claro cuál es su postura al respecto: “Para mí es un escándalo, por la situación del país, que la lleven a Pampita por 25 palos a la TV Pública. Para mí es un escándalo. Es mucha guita”,

Cómo será el nuevo programa de Marcelo Tinelli en su regreso a la televisión

Marcelo Tinelli sorprendió en las últimas horas al confirmar su regreso a la televisión y adelantó cómo será su nuevo programa. En diálogo con Mediodía Bien Arriba (TV Pública) y Puro Show (El Trece), el conductor aseguró que su vuelta a la pantalla chica "está ok", pero aún no sabe la fecha ni en qué canal aunque adelanto detalles de su nuevo formato.

Cuando le consultaron si Martín Bossi podría estar en el ciclo, respondió: "Con lo que vamos a hacer, alguna vez podría sumarse perfectamente". "Va a haber humor y de todo. Una ensalada... Lo vamos a ir tirando ahí en el momento. Quiero hacer un programa de entretenimiento y hay un montón de cosas para mezclar de lo que hemos hecho", agregó.

Por otro lado, Tinelli manifestó sus ganas de regresar al streaming en Carnaval: "Quedó muy bien la relación, así que si hay algo para hacer, encantado. Me gustó mucho hacer el stream esos dos meses, lástima que después no pude seguir porque estábamos grabando el reality y tuve un viaje...".

image

"También estamos preparando la idea de un streaming propio", reveló Marcelo Tinelli con respecto a los proyectos que desea encarar en el futuro.

Tras un 2025 complicado, el futuro laboral de Marcelo Tinelli

Luego de un 2025 cargado de problemas familiares y económicos, Marcelo Tinelli anunció su regreso a los medios tradicionales con importantes proyectos para este 2026.

El conductor atravesó un fin de año tormentoso a raíz de internas familiares que salieron a la luz y decidió alejarse de la exposición para descansar y recargar energías luego de la denuncia por amenazas que presentó a la Justicia. Ahora, el famoso e histórico conductor está listo para regresar al mundo del streaming y la televisión, y así lo comunicó mediante sus redes sociales.

image

"Termina un finde maravilloso junto a mis hijos más grandes. Felicidad absoluta. Mañana ya volvemos con todo a preparar los proyectos que tenemos para la tele y para el streaming, en este 2026", expresó. "Volvemos con más fuerza y ganas que nunca. Gracias a todos por bancar en este tiempo", sumó. "Prometo dar lo mejor de mí, como si fuera mi primer día de trabajo en la tele, allá por los 90. Los amo. Gracias totales", cerró el presentador.

Recordemos que su último proyecto televisivo fue Canta Conmigo Ahora en la pantalla de El Trece y pasó sin penas ni glorias. Luego, el conductor iba a desembarcar en el mundo del streaming, tras su breve paso como productor en América TV, con Estamos de Paso por Carnaval. En paralelo trabajó en su reality, para Amazon, Los Tinelli. Su salida de Carnaval estuvo relacionada a sus conflictos personales. El conductor presentó una denuncia por amenazas ante la Justicia, al mismo tiempo que estallaba una interna familiar. Todo a raíz de la crisis económica y las diferentes deudas que mantiene el empresario.

Pero todos esos conflictos parecen haber quedado en el 2025 para el conductor que ahora encara este 2026 con mayor optimismo y entusiasmo, cargado de nuevos proyectos laborales.