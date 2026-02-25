Acusan a Pampita de infiel: con quién se la vincula y cuál fue su reacción

Carolina “Pampita” Ardohain quedó envuelta en escándalo de infidelidad que pone en riesgo el vinculo con su pareja Martín Pepa.

Carolina “Pampita” Ardohain quedó envuelta en un escándalo tras haberle sido infiel a su actual pareja Martín Pepa. La noticia la confirmó Martín Salwe en Sálvese Quién Pueda (América) y la modelo no tardó en responder.

Según el periodista, la conductora habría tenido un encuentro con el piloto Cochito López en Punta del Este durante el verano. Molesta por las versiones, Pampita decidió llamar en vivo a Yanina Latorre y contar la verdad.

“ No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, dijo sobre su vínculo con el piloto.

“Estoy muy bien con mi novio (Martín Pepa). Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a la Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, remarcó molesta por la situación.

Qué dijo Cochito López sobre el encuentro con Pampita

Lejos de callar, López también se manifestó sobre el rumor en un hotel de Uruguay con la modelo.

“Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde lo sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%”, se escuchó decir al piloto en un audio que mostró Karina Iavícoli en LAM.

Tras el rumor se constató que, pese a que los protagonistas niegan encuentros, Pampita lo sigue al piloto en las redes sociales.