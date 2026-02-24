Espectáculos La Mañana rionegrina Quién es la rionegrina que entró a Gran Hermano

Santiago del Moro presentó este martes a los últimos 10 participantes que se sumaron a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Entre ellos hay artistas, influencers, personajes relevantes de las redes sociales y exparticipantes de ediciones anteriores. En total, son 28 los jugadores que convivirán durante meses para llevarse el premio mayor de esta temporada.





Entre los participantes que se sumaron este martes se encuentra una rionegrina. Se trata de Lola Tomaszeuski y nació en San Carlos de Bariloche. En las redes sociales tiene más de 861 mil seguidores con quienes interactúa a diario.



