Quién es la rionegrina que entró a Gran Hermano

Este martes se completó el número de participantes de la Generación Dorada. Entraron 28 jugadores.

Santiago del Moro presentó este martes a los últimos 10 participantes que se sumaron a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Entre ellos hay artistas, influencers, personajes relevantes de las redes sociales y exparticipantes de ediciones anteriores. En total, son 28 los jugadores que convivirán durante meses para llevarse el premio mayor de esta temporada.

Entre los participantes que se sumaron este martes se encuentra una rionegrina. Se trata de Lola Tomaszeuski y nació en San Carlos de Bariloche. En las redes sociales tiene más de 861 mil seguidores con quienes interactúa a diario.

En su clip de presentación Lola contó que nació en Bariloche y vivió toda la vida allá hasta que de adolescente eligió instalarse en Buenos Aires para continuar su carrera de actriz. “Desde chiquita mi mayor sueño fue ser actriz. Vivia con cámaras en la mano filmándome todo el tiempo”, contó.

“En las redes sociales grabo toda mi vida: me filmo en el gimnasio, yendo a bailar”, sumó. Sobre su personalidad contó que es muy intuitiva. “No hay otro perfil en la casa como el mío”, cerró la joven.

