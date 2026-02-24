Quién es la ex chica Olmedo que estuvo presa y ahora es participante de Gran Hermano

Divina Gloria irrumpió en el aire de Gran Hermano con su personalidad y se coloca como uno de los personajes disruptivos. Su historia en la televisión.

La nueva edición de Gran Hermano dejó varias perlas en su primer días, principalmente a la hora de analizar a cada una de las 16 personas que ingresaron en calidad de participantes a la casa donde solo saldrá un ganador. Divina Gloria, de 64 años , llamó la atención con su particular look y energía a la hora de entrar al reality,

Lo cierto es que es actriz, comediante y cantante con una larga experiencia en los medios de comunicación. " Yo participé del programa de Alberto Olmedo , No Toca Botón. Chica Olmedo, chica Páez y ahora quiero ser una chica Gran Hermano”, contó en la presentación para que el público la conozca.

“A mí me gustaría entrar a la casa para que se diviertan, entretener, y para limpiar, porque soy muy buena para lustrar cosas doradas”, sumó en su relato dejando claro cuál será su estilo en el certamen. Detrás de la figura de Divina Gloria está Martha Gloria Goldsztern , su nombre real.

Tuvo su época de gloria en la TV tras ser compañera de Alberto Olmedo, siendo una de las “chicas Olmedo” en No toca botón en 1980. A su vez también tiene un lazo con la música, principalmente con el rock nacional debido a que fue parte del videoclip Ciudad de pobres corazones de Fito Páez y fue colaboradora de músicos como Willy Crook y Daniel Melingo.

Divina Gloria llegó por la revancha en la TV y promete ser un personaje particular que generará opiniones diversas entre sus compañeros.

Su historia en la cárcel de Ezeiza

"Estuve presa durante siete días y siete noches. Yo tampoco entendía ni analizaba… ¿Viste cuando las cosas suceden sin que las veas venir? Así como de un día para otro me encontré al lado de Olmedo, de repente un día me vi entrando a la cárcel de mujeres en Ezeiza”, reveló en Infobae sobre el episodio que vivió a los 18 años.

En su relato contó que el episodio se dio una mañana cuando Loquillo, su primer novio, dejaba la casa que compartían en Ramos Mejía: "Al subir, Loqui me dijo: ‘Divi, estos señores son policías. Está todo bien’. Y empezaron a romper todo. Parece ser que buscaban un kilo y medio de marihuana. Yo no sabía que debía pedir una orden judicial… Hoy, en un momento así, hasta una chica de doce te grita: ‘¡Ey, pará, a mi casa no entrás!’”, cuenta y reveló que solo encontraron una "tuca".

"Pero era lógico, yo estaba en otro planeta: enamorada y perdida sin mi viejo. No sé por dónde viene la oscuridad. Yo siempre estoy en la luz, en estado de amor. No sé de perversiones, ni de lo que otro cocina o de quién buchonea. A mí no me gusta fumar marihuana porque me pasó todo eso que me pasó…”, dijo y agregó: “¡No fumo! Si yo soy psicodelia pura en mí misma. Porque, además, no te lo sacás más el olor. Ni el olor de la marihuana ni mucho menos el de la cárcel… Nunca pude olvidar ese olor ¡Behind bars!”.

Además, contó: “Yo me cagaba, pasé el período en condiciones fatales, dormía en una litera sin colchón y lloraba”, describe. “Me acuerdo que tenía un libro, Flores robadas de los jardines de Quilmes (Jorge Asís, 1980), y una lamparita quemada. Entonces hacía esfuerzos por leerlo con la poca luz que entraba de una ventanita diminuta que daba a una ruta. Creo que por eso que hoy soy tan adaptable que hasta podría dormir dentro de un sarcófago en Japón”.

En su relato confesó que nunca entendió cómo salió de la cárcel: “Nunca me esperé que, en aquel entonces, pasase eso… Como tampoco que me lo preguntases ahora. Lo inmediato que sí recuerdo con claridad es que me bañé diez veces seguidas. Y al toque aparecí en el estudio de No toca botón, al lado de ‘el negro’, y en otro de grabación poniendo la voz a primer disco (Desnudita es mejor, 1985)... ¡¿Qué pasó con la vida?!”