Maxi López volvió a Suiza y se reencontró con su mujer e hijos: la tierna foto que viralizó

El exfutbolista regresó a Europa para encontrarse con su familia y disfrutar las primeras semanas tras el nacimiento de su hijo Lando.

La vida el ha dado un giro completo para Maxi López que dio un giro completo en su vida y pasó de ser un resistido en Argentina luego de los escándalos con Wanda Nara a ser amado por todos en esta nueva etapa donde mostró una personalidad diferente en el certamen MasterChef Celebrity donde también se ganó el cariño de sus compañeros.

Los últimos meses han sido un vaivén de emociones para el exjugadores por su regreso al país para cumplir con proyectos laborales como el mencionado anteriormente, en medio del embarazo de su pareja Daniela Christiansson quien transitó esta etapa en la casa de Suiza donde conviven. Sin embargo en los momentos que pudo estar, el "Presidente", como lo llaman sus compañeros en el programa, viajó para acompañar el proceso.

Ya más tranquilo con los compromisos laborales, Maxi volvió al país europeo para compartir tiempo con su familia luego del nacimiento de su hijo Lando. A través de sus redes sociales López compartió una foto que enterneció a todos sus seguidores: caminando de espalda junto a su pareja, llevando en sus hombros a su hija Elle mientras que Daniela trasladó el carrito de Lando.

Maxi López-Familia Suiza

Mientras tanto, tal como lo había expresado públicamente en distintos medios de comunicación, prepara todo en Argentina para iniciar una vida allí junto a su familia. A pesar de que está todo encaminado están esperando el apto médico para que su hijo pueda viajar en avión.

Imposible: se conoció la cifra millonaria que pagará Maxi López por una mansión en Nordelta

Maxi López decidió apostar nuevamente por la vida en Argentina y eligió el exclusivo barrio de Nordelta para establecerse. El exfutbolista concretó el alquiler de una propiedad de elite donde convivirá con su esposa Daniela Christiansson y sus hijos pequeños. Los panelistas del programa Sálvese Quien Pueda dieron la primicia sobre esta transacción inmobiliaria que sacudió al mundo del espectáculo.

La propiedad cuenta con todas las comodidades de alta gama necesarias para albergar a la familia del exdelantero durante su estancia definitiva en el país. El costo mensual de la vivienda generó un debate inmediato en el piso de América debido a la exorbitante cifra que se maneja en el mercado de propiedades de lujo. Al revelar el monto que el exdelantero desembolsa cada 30 días por el inmueble, Ximena Capristo disparó: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes”.

La cifra causó asombro entre los presentes, quienes compararon el valor de la renta con la realidad económica promedio de los trabajadores argentinos actuales. La ex Gran Hermano bromeó sobre la brecha social que representa vivir en una mansión de tales características dentro de un barrio privado tan custodiado. Al analizar el impacto de semejante gasto mensual para una vivienda familiar, la panelista sentenció: “Es una cachetada al pobre”.

Embed

El nuevo vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

Más allá de los lujos, el surgido en River aprovechó su regreso para hablar con franqueza sobre la evolución de su relación con su exesposa Wanda Nara. En una entrevista reciente, el deportista mostró un tono reflexivo y admitió que el paso del tiempo le permitió sanar viejas heridas del pasado. Para el empresario, lograr una dinámica cordial con la madre de sus tres hijos varones representa un logro personal invaluable. Con respecto a este proceso de reconciliación, el empresario reconoció: “Hemos tenido muchos errores, quizás por jóvenes”.

El exfutbolista puso énfasis en que la prioridad de ambos hoy reside en el bienestar emocional de Valentino, Constantino y Benedicto, lejos de los escándalos mediáticos. Por ello, entiende que los conflictos del pasado quedaron atrás gracias a un esfuerzo mutuo por mantener la armonía familiar frente a cualquier circunstancia. Sobre la importancia de este nuevo equilibrio para los menores de la familia, el rubio explicó: “Hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio”.

La comunicación fluida entre ambos permite coordinar la crianza y los viajes de los chicos con una naturalidad que antes resultaba imposible de imaginar. López destacó que ahora pueden tomar decisiones conjuntas sin que los sentimientos personales interfieran en la logística diaria de sus hijos. Con un mensaje contundente, el exjugador concluyó: “A veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes”.